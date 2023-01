Pressfocus Na zdjęciu: Miguel Almiron

Wtorkowy pojedynek na St. James’ Park wyłoni pierwszego finalistę Pucharu Ligi Angielskiej. Newcastle podejmie u siebie Southampton.

St James’ Park Carabao Cup Newcastle Southampton 1.45 4.40 8.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 stycznia 2023 21:17 .

Newcastle – Southampton, typy i przewidywania

Rewanżowy mecz półfinałowy teoretycznie zapowiada się jako wyrównany. Newcastle ma bowiem tylko gola zaliczki i Southampton nie powinno tracić nadziei na awans do finału Pucharu Ligi Angielskiej. Sroki dysponują jednak wyraźnie mocniejszym składem, atutem własnego boiska, a ponadto regularnie ogrywa Świętych. Stąd też naszym zdaniem Eddie Howe i spółka będą górą we wtorkowym pojedynku.

Newcastle – Southampton, ostatnie wyniki

W miniony weekend rozgrywane były mecze Pucharu Anglii. Newcastle nie zaprezentowało się kibicom, ponieważ zostało już wyeliminowane z tych rozgrywek. Sposób na Sroki znalazło występujące w niższej klasie rozgrywkowej Sheffield Wednesday. Tym samym Eddie Howe i spółka po raz po raz ostatni mieli okazję rywalizować 24 stycznia ze swoim najbliższym przeciwnikiem

Southampton pozostało na placu boju w Pucharze Anglii. Święci na etapie 1/16 finału wylosowali niżej notowane Blackpool. Pojedynek ten zakończył się po ich myśli, ponieważ wygrali oni 2:1. Tym samym wywalczyli sobie przepustkę do 1/8 finału Pucharu Anglii.

Newcastle – Southampton, sytuacja kadrowa

Eddie Howe nie będzie miał do dyspozycji trzech zawodników. Kontuzjowani są: Emil Krafth, Jonjo Shelvey oraz Matt Targett.

Nathan Jones przy ustalaniu składu musi pominąć czterech podopiecznych. Problemy zdrowotne mają: Juan Larios, Valentino Livramento, Moussa Djenepo, a także Alex McCarthy.

Newcastle – Southampton, historia

Ostatni bezpośredni meczu tych drużyn odbył się w zeszłym tygodniu na St. Mary’s Stadium. Było to pierwsze z dwóch półfinałowych spotkań Pucharu Ligi Angielskiej. Southampton ma czego żałować, ponieważ nie było daleko do wywalczenia remisu. Finalnie Newcastle wróciło do domu z zaliczką jednego gola po wygranej 1:0.

Newcastle – Southampton, kto wygra mecz?

Newcastle – Southampton, kursy bukmacherów

Newcastle – Southampton, przewidywane składy

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Longstaff, Guimaraes; Almiron, Wilson, Joelinton

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Lyanco, Caleta-Car, Salisu; Alcaraz, Diallo; Edozie, Ward-Prowse, Orsic; Mara

Newcastle – Southampton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się we wtorek 31 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Paul Tierney. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay.

