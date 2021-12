PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling i Kyle Walker

Newcastle – Manchester City, transmisja na żywo w telewizji oraz online. Niedzielne spotkanie nie zapowiada się na łatwą przeprawę dla gospodarzy. Sroki okupują przedostatnie miejsce w tabeli, a zmierzą się z rozpędzonym mistrzem kraju oraz aktualnym liderem, który w ostatnim meczu wbił rywalom aż siedem bramek. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Newcastle – Manchester City, gdzie oglądać

W niedzielnym pojedynku zmierzą się drużyny, których tyle samo łączy, co dzieli. Łączy ogromne bogactwo, zresztą zdobyte relatywnie niedawno. Dzieli dyspozycja sportowa, rejony zajmowane w tabeli i jakość. Newcastle United nie bez powodu okupuje przedostatnie miejsce w tabeli i desperacko walczy o utrzymanie. Sroki wygrały tylko jedno na ostatnich osiemnaście (!) spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobyły siedem goli w siedmiu ostatnich pojedynkach.

Manchester City strzelił tyle w ostatnim meczu z Leeds. Obywatele to najrówniej punktujący zespół w lidze. Gdy już wydawało się, że Liverpool czy Chelsea są w stanie strącić mistrzów z tronu, ci pokazują się z najlepszej strony. Tracą najmniej bramek w stawce, a do tego stać ich na prawdziwe popisy we wrogich polach karnych. Ponadto mają sporo szczęścia w kwestii zdrowia. W niedzielę Pep Guardiola nie będzie mógł skorzystać z Ferrana Torresa, Kyle’a Walkera czy wciąż przebywającego w areszcie Benajmina Mendy’ego. Poza tym, może liczyć na całą, szeroką przecież kadrę. Bezpośrednie starcia również nie dają kibicom Newcastle nadziei. W dziesięciu ostatnich pojedynkach Sroki wygrały tylko raz, a przegrały aż siedmiokrotnie.

Newcastle – Manchester City, transmisja na żywo w TV

W Polsce wyłączne prawa do transmisji meczów Premier League w sezonie 2021/2022 ma Canal +. Oznacza to, że nadchodzący pojedynek 18. kolejki również obejrzeć można właśnie tam. Transmisja z niego dostępna będzie na Canal + Sport 2.

Newcastle – Manchester City, transmisja online

Pojedynek Srok z Obywatelami obejrzeć można również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.com i wykupisz abonament.

Newcastle – Manchester City, typy bukmacherskie

Jeden z głównych kandydatów do spadku mierzy się z rozpędzonym mistrzem oraz liderem. Nic dziwnego, że według kursów bukmacherskich tylko armageddon mógłby doprowadzić do utraty punktów przez Manchester City.

Newcastle United Manchester City 18.0 8.30 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19. grudnia 2021 09:20 .

