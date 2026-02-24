REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Newcastle – Karabach, gdzie oglądać?
W 1/16 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz Newcastle – Karabach. Anglicy pokazali moc w pierwszej odsłonie tego dwumeczu. Po strzeleniu sześciu goli w Azerbejdżanie trudno oczekiwać od gospodarzy czegoś więcej w rewanżu. Eddie Howe i spółka muszą pozostać jednak czujni, ponieważ u rywali pojawi się zapewne ogromna chęć zrehabilitowania się za poprzednią wysoką porażkę 1:6. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Newcastle – Karabach, transmisja w TV
Spotkanie Newcastle – Karabach obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ 360.
Newcastle – Karabach, transmisja online
Mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów z udziałem Newcastle i Karabachu będzie można oglądać również online. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?
- Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową,
- Wpłać minimum 50 zł na konto gracza,
- Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.
Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.
Newcastle – Karabach, kto wygra?
Newcastle – Karabach, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w tej rywalizacji sięgnie Newcastle United. Kurs na takie zdarzenie to 1.14, przy współczynniku 17.00 na wygraną Karabachu. Remis wyceniono kursem 8.75
Spotkanie Newcastle – Karabach będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ 360, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we wtorek (24 lutego) o godzinie 21:00.
