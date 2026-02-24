Newcastle – Karabach: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (24 lutego) mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów.

Newcastle – Karabach, gdzie oglądać?

W 1/16 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz Newcastle – Karabach. Anglicy pokazali moc w pierwszej odsłonie tego dwumeczu. Po strzeleniu sześciu goli w Azerbejdżanie trudno oczekiwać od gospodarzy czegoś więcej w rewanżu. Eddie Howe i spółka muszą pozostać jednak czujni, ponieważ u rywali pojawi się zapewne ogromna chęć zrehabilitowania się za poprzednią wysoką porażkę 1:6. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Newcastle – Karabach, transmisja w TV

Spotkanie Newcastle – Karabach obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ 360.

Newcastle – Karabach, transmisja online

Mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów z udziałem Newcastle i Karabachu będzie można oglądać również online. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową, Wpłać minimum 50 zł na konto gracza, Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

Newcastle – Karabach, kto wygra?

Newcastle – Karabach, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w tej rywalizacji sięgnie Newcastle United. Kurs na takie zdarzenie to 1.14, przy współczynniku 17.00 na wygraną Karabachu. Remis wyceniono kursem 8.75

Newcastle FK Karabach 1.15 8.40 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2026 21:08

Gdzie oglądać mecz Newcastle – Karabach? Spotkanie Newcastle – Karabach będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ 360, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Newcastle – Karabach? Mecz odbędzie się już we wtorek (24 lutego) o godzinie 21:00.

