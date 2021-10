Newcastle United – Chelsea: transmisja w TV oraz stream online. Już w sobotę rozegrany zostanie pojedynek dziesiątej kolejki Premier League, w której lider tabeli zmierzy się z jedną z drużyn ze strefy spadkowej. Spotkanie będzie można obejrzeć w Polsce zarówno w telewizji, jak i przez internet.

Newcastle United – Chelsea, gdzie oglądać

W sobotę zmierzą się ze sobą dwie ekipy z całkowicie innych światów – przynajmniej na razie. Wiadomo już przecież, że w Newcastle wpompowano mnóstwo pieniędzy, z których pierwszą transzę Sroki wydadzą już zimą. Póki co, jednak, zespół z St. James’ Park musi skupić się na zniwelowaniu strat, co w piłkarskim świecie oznacza, że trzeba jak najszybciej wygrzebać się ze strefy spadkowej. A choć Sroki tracą do bezpiecznego miejsca zaledwie trzy oczka, to nie musi być takie proste.

Chelsea znajduje się na przeciwległym biegunie tabeli. The Blues są zasłużonym liderem i po kolei odprawiają z kwitkiem kolejnych rywali. Wydawało się, że bez Timo Wernera i Romelu Lukaku znacznie ucierpi siła ognia londyńczyków, a ci wbili Norwich aż siedem bramek. Następnie, w ciągu tygodnia po rzutach karnych wyeliminowali Southampton z Pucharu Ligi. Chelsea nie przegrała – a zremisowała tylko we wspomnianym pucharowym starciu – w październiku i Thomas Tuchel z pewnością nie będzie chciał przerwać tej serii na samym finiszu i to w starciu z rywalem pokroju Newcastle.

Newcastle United – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie w Premier League rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja z niego dostępna będzie w polskiej telewizji, na stacji Canal + Now.

Newcastle United – Chelsea, transmisja online

Jeżeli preferujesz oglądnąć to starcie angielskiej ekstraklasy w internecie, istnieje również taka możliwość. Transmisja z meczu Newcastle – Chelsea dostępna będzie w aplikacji Canal + lub na stronie Canalplus.com/pl.

Newcastle United – Chelsea, typy bukmacherskie

Gdy w grze jest lider Premier League, zwykle jest on z miejsca faworytem spotkania. Nie może być inaczej, jeżeli w sobotę zmierzy się on z zespołem znajdującym się w strefie spadkowej.

Newcastle United Chelsea 8.70 4.90 1.44 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30. października 2021 11:41 .

