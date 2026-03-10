Newcastle United – FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (10.03.2026)

Newcastle – Barcelona: gdzie oglądać?
Newcastle United podejmie Barcelonę na St. James’ Park w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Anglicy w poprzedniej fazie rozgrywek uporali się z Karabachem Agdam, jednak teraz poprzeczka zawieszona jest zdecydowanie wyżej. Sroki mierzyły się już z Dumą Katalonii w fazie ligowej LM. Wówczas przegrały na własnym stadionie (1:2), a dwa gole dla Blaugrany strzelił Marcus Rashford.
Zespół Hansiego Flicka jest ostatnio w bardzo dobrej formie. Duma Katalonii wygrała cztery ostatnie spotkania we wszystkich rozgrywkach. W miniony weekend mistrzowie Hiszpanii ograli na wyjeździe Athletic Bilbao (1:0) po golu Lamine’a Yamala.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Newcastle – Barcelona: transmisja w TV
Stracie pomiędzy Newcastle United a Barceloną możesz oglądać na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Extra 1. Przemysław Pełka oraz Kamil Kosowski skomentują mecz. Początek spotkania na St. James’ Park o godzinie 21:00.
Newcastle – Barcelona: stream online
Mecz Newcastle United – FC Barcelona będzie także do objerzenia w internecie. Transmisja z tego meczu będzie dostępna w serwisie streamingowym CANAL+ online. Możesz teraz skorzystać z promocji przygotowanej przez STS i odebrać dostęp do CANAL+. Wystarczy, że zarejestrujesz się z kodem GOALPLUS i otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów za darmo.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Newcastle – Barcelona: sonda
Kto wygra mecz na St. James' Park?
- Newcastle United
- Remis
- FC Barcelona
0 Votes
Newcastle – Barcelona: kursy bukmacherskie
Spotkanie odbędzie się na St. James’ Park we wtorek (10 marca) o godzinie 21:00.
Mecz będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.