Newcastle United – FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (10.03.2026)

Newcastle United podejmie Barcelonę w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Spotkanie na St. James' Park odbędzie się we wtorek (10 marca) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Newcastle – Barcelona: gdzie oglądać?

Newcastle United podejmie Barcelonę na St. James’ Park w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Anglicy w poprzedniej fazie rozgrywek uporali się z Karabachem Agdam, jednak teraz poprzeczka zawieszona jest zdecydowanie wyżej. Sroki mierzyły się już z Dumą Katalonii w fazie ligowej LM. Wówczas przegrały na własnym stadionie (1:2), a dwa gole dla Blaugrany strzelił Marcus Rashford.

Zespół Hansiego Flicka jest ostatnio w bardzo dobrej formie. Duma Katalonii wygrała cztery ostatnie spotkania we wszystkich rozgrywkach. W miniony weekend mistrzowie Hiszpanii ograli na wyjeździe Athletic Bilbao (1:0) po golu Lamine’a Yamala.

Newcastle – Barcelona: transmisja w TV

Stracie pomiędzy Newcastle United a Barceloną możesz oglądać na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Extra 1. Przemysław Pełka oraz Kamil Kosowski skomentują mecz. Początek spotkania na St. James’ Park o godzinie 21:00.

Newcastle – Barcelona: stream online

Mecz Newcastle United – FC Barcelona będzie także do objerzenia w internecie. Transmisja z tego meczu będzie dostępna w serwisie streamingowym CANAL+ online. Możesz teraz skorzystać z promocji przygotowanej przez STS i odebrać dostęp do CANAL+. Wystarczy, że zarejestrujesz się z kodem GOALPLUS i otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów za darmo.

Newcastle – Barcelona: sonda

Newcastle – Barcelona: kursy bukmacherskie

Newcastle FC Barcelona 2.67 3.75 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2026 17:12

Kiedy odbędzie się mecz Newcastle United – FC Barcelona? Spotkanie odbędzie się na St. James’ Park we wtorek (10 marca) o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Newcastle United – FC Barcelona? Mecz będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

