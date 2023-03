NBA: transmisja za darmo. Milwaukee Bucks i Boston Celtics to dwie najlepsze drużyny Konferencji Wschodniej, które zmierzą się w piątek w nocy w meczu na szczycie. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie za darmo.

Pressfocus Na zdjęciu: Jayson Tatum

NBA, gdzie oglądać?

Sezon zasadniczy NBA chyli się już ku końcowi. Niewielkie są szanse na przetasowania w tabeli ligowej, choć wiatr w żagle złapali Los Angeles Lakers, którym udało się wdrapać na pozycję zapewniającą udział w kwalifikacjach do playoffów. W piątek w nocy czeka nas absolutny hit NBA. Milwaukee Bucks zmierzą się z Boston Celtics, co oznacza pojedynek lidera z wiceliderem Konferencji Wschodniej. To nie jedyne spotkanie, które nas czeka. Oprócz tego Denver Nuggets zagrają z New Orlean Pelicans, a wynik starcia może mieć spory wpływ na losy drużyny z Nowego Orleanu

NBA, transmisja w TV

Mecz Milwaukee Bucks z Boston Celtics obejrzycie w polskiej telewizji. Transmitowany będzie na antenie CANAL+Sport o godzinie 1:30 w nocy czasu polskiego. Niestety drugie spotkanie, między Nuggets i Pelicans dostępne będzie jedynie w Internecie.

NBA, transmisja za darmo

Oba spotkania będziecie mogli obejrzeć w Internecie za pośrednictwem usługi STS TV. I to całkowicie za darmo. Wystarczy skorzystać z usługi oferowanej przez bukmachera, która jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji, wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

Jakie mecze NBA są w piątek? W piątek czekają nas mecze Milwaukee Bucks z Boston Celtics i Denver Nuggets z New Orlean Pelicans. Gdzie oglądać mecze NBA? Mecz Bucks – Celtics obejrzycie na antenie CANAL+Sport. Oba spotkania natomiast będziecie mogli oglądać za pośrednictwem STS TV całkowicie za darmo.

