Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Gdzie oglądać?

Jednym z niedzielnych spotkań w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja pomiędzy Motorem Lublin a Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo wyrównany mecz dwóch ekip, które znajdują się w środku ligowej tabeli. Trudno powiedzieć, kto tego dnia okaże się lepszy, dlatego być może remis będzie odpowiedzią.

Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji o godzinie 12:15 w niedzielę 14 września 2025 roku.

Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Stream online

Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Motor Lublin – Bruk Bet Termalica Nieciecza: Kto wygra?

Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego starcia jest zespół Motoru Lublin. Kurs na zwycięstwo zespołu Mateusza Stolarskiego wynosi mniej więcej 2.20. Z kolei remis można postawić w tym starciu za około 3.65. Jeśli jednak chcemy zagrać na trzy punkty gości z Niecieczy, to można to zrobić po kursie 3.30.

Motor Lublin Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.20 3.70 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2025 09:37 .

Kiedy odbędzie się mecz Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Początek rywalizacji o godzinie 12:15 w niedzielę 14 września 2025 roku. Gdzie obejrzeć mecz Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w Canal+ Online.

