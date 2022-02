fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Stefano Pioli

AC Milan – Sampdoria to pierwszy niedzielny mecz w ramach 25. kolejki Serie A. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki podejdą podopieczni Stefano Pioliego. Kibice genueńczyków liczą jednak na błysk Sebastiana Giovinco, który w środku tygodnia zasilił szeregi Sampdorii. Zapoznaj się z informację, gdzie można zobaczyć bój Rossonerich z Sampą w telewizji i online.

AC Milan – Sampdoria, gdzie oglądać

AC Milan w pierwszym w tym sezonie starciu z Sampdorią wygrał skromnie 1:0. Wygraną Rossonerim zapewnił wówczas gol Brahima Diaza. Mediolańczycy do niedzielnej batalii podejdą w bardzo dobrych nastrojach, mając za sobą wygrane derby z Interem (2:1). W środku tygodnia Czerwono-czarni wygrali z kolei z Lazio w Pucharze Włoch (4:0).

Genueńczycy mają natomiast za sobą cenną wiktorię z Sassuolo. Sampdoria wygrała wysoko (4:0), przerywając jednocześnie serię pięciu z rzędu porażek, licząc wszystkie rozgrywki. Bartosz Bereszyński i spółka nie radzą sobie jednak ostatnio na wyjazdach, gdzie nie wygrali od czterech meczów.

Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz AC Milan – Sampdoria.

AC Milan – Sampdoria transmisja na żywo w TV

Starcie AC Milan – Sampdoria odbędzie się na San Siro w Mediolanie. Mecz będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1 od 12:30. Spotkanie skomentują Julian Kowalski i Filip Kapica.

AC Milan – Sampdoria, transmisja online

Prawa do pokazywania transmisji z meczów Serie A należą do Eleven Sports. Tym samym spotkania ligi włoskiej dostępne są przede wszystkim na dedykowanej stronie internetowej ElevenSports.pl. Ponadto mecze Serie A można oglądać poprzez platformę Polsat Box Go. Tak się składa że nasz partner zakłady bukmacherskie Fuksiarz przygotowały atrakcyjną promocję. Można przez 30 dni korzystać z wariantu z dostępem do programów Eleven Sports bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Wystarczy spełnić konkretne warunki. Jakie? O tym poniżej.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto na stronie bukmachera Fuksiarz. Można to zrobić z baneru poniżej. Następnie w ciągu 48 godzin należy wpłacić depozyt o wartości co najmniej 50 zł. Sumę można przeznaczyć na zakłady. Oprócz tego, że będziesz mógł bawić się w typowanie poszczególnych wydarzeń, to jeszcze uzyskasz dostęp do sportowego pakietu na platformie Polsat Box Go.

AC Milan – Sampdoria, kursy bukmacherskie

Potyczka na San Siro zapowiada się bardzo interesująco. Mimo że gospodarze są postrzegani jako faworyt do zwycięstwa. STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Milanu oszacował na 1,40. Wariant z ewentualnym triumfem Sampdorii w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi z kolei 8,10.