PressFocus Na zdjęciu: Milan - Lazio

Milan – Lazio: transmisja za darmo oraz stream online. W środę czeka nas kolejne bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie w ramach 1/4 finału Pucharu Włoch. Kolejny półfinalista wyłoniony zostanie na San Siro, gdzie Rossoneri podejmować będą gości z Rzymu. Sprawdź gdzie obejrzysz mecz w TV. Przedstawiamy również sposób na obejrzenie go zupełnie za darmo.

Milan – Lazio, gdzie oglądać

Ćwierćfinały Pucharu Włoch w sezonie 2021/22 są bardzo mocno obsadzone. Awans do tej fazy rozgrywek wywalczyło siedem z pierwszych ośmiu drużyn tabeli Serie A. To gwarantuje nam bardzo ciekawe pojedynki i duże emocje. We wtorek awans do najlepszej ósemki wywalczył już Inter Mediolan, a w środę poznamy kolejnego pólfinalistę.

Tym razem o kolejną rundę powalczą drużyny Milanu i Lazio, które przystąpią do tego spotkania w dobrych nastrojach. Milan w ostatni weekend odniósł bardzo ważne zwycięstwo, pokonując w derbowym meczu Inter Mediolan. Lazio również zainkasowało komplet punktów, pewnie 3:0 ogrywając Fiorentinę.

Więcej atutów po swojej stronie wydaje się mieć zespół Milanu, ale Lazio zrobi wszystko, aby sprawić niespodziankę na San Siro. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Milan – Lazio.

Milan – Lazio, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Pucharu Włoch w Polsce dysponuje stacja Polsat. I to właśnie na jednym z jej kanałów obejrzymy “na żywo” środowy mecz w Mediolanie. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 2. Aby mieć do niego dostęp trzeba oczywiście posiadać wykupiony odpowiedni pakiet, ale poniżej przedstawiamy sposób, który pozwala obejrzeć mecz zupełnie za darmo.

Milan – Lazio: transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Pucharu Włoch swoim klientom za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Są one dostępne w usłudze STS TV, a dostęp do poszczególnych transmisji można uzyskać spełniając dwa proste warunki. Pierwszym jest posiadanie w STS zarejestrowanego konta, a drugim zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu.

Rejestracji konta w STS możecie dokonać klikając w poniższy baner. Warto w tym miejscu pamiętać o kodzie promocyjnym GOAL, który uprawnia do uzyskania atrakcyjnego bonusu powitalnego, w skład którego wchodzi między innymi zakład bez ryzyka 234 zł.

Milan – Lazio, transmisja online

Spotkanie online obejrzymy także korzystając z usługi Polsat Box Go. Teraz dzięki bukmacherowi Fuksiarz można uzyskać za darmo dostęp do niej na 30 dni. Aby otrzymać voucher należy zarejestrować konto korzystając z linku w naszym serwisie, a następnie w ciągu 48h dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł. Wpłacone pieniądze będziesz mógł przeznaczyć na grę, a dodatkowo otrzymasz dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Milan – Lazio, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do środowego spotkania przystąpią piłkarze Milanu. Tak przynajmniej uważają legalni bukmacherzy, co widać po oferowanych przez nich na ten mecz kursach.