AC Milan – SS Lazio: typy, kursy, zapowiedź (09.02.2022)

Milan – Lazio: typy i kursy na mecz Pucharu Włoch. W środowym spotkaniu rozgrywek o Puchar Włoch zmierzą się dwie drużyny z czołówki włoskiej ekstraklasy, co sprawia, że możemy spodziewać się sporych emocji.

Milan – Lazio, typy i przewidywania

Środowe spotkanie na San Siro powinno dostarczyć sporych emocji. Milan wygrał ostatnie derby z Interem, ale Lazio w ostatnim czasie również prezentowało solidną formę. Obie drużyny mają prawo przystępować do tego meczu z nadzieją na wywalczenie awansu, choć to po stronie Milanu będzie atut własnego boiska.

My w tym meczu spodziewamy się goli i to z obu stron. Lazio co prawda w ostatnich meczach potrafiło zachować czyste konto, ale teraz na przeciwko siebie będzie miał silną ofensywę Rossonerich. Nasz typ: BTTS

Milan – Lazio, ostatnie wyniki

Rossoneri do środowego spotkania o awans do półfinałowego spotkania przystąpią podbudowani ostatnim derbowym zwycięstwem nad Interem Mediolan (2:1). Nie ma wątpliwości, że dla drużyny Stefano Piolego wygrana przyszła w odpowiednim momencie, bowiem we wcześniejszych dwóch ligowych meczach zdobyła tylko jeden punkt (1:2 ze Spezią, 0:0 z Juventusem). Teraz piłkarze Milanu będą chcieli potwierdzić, że zwycięstwo w derbach nie było dziełem przypadku.

Lazio, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, przegrało tylko jeden z ośmiu ostatnich meczów. Sposób na pokonanie ekipy ze stolicy Włoch znalazł tylko liderujący w tabeli Inter Mediolan, który wygrał u siebie 2:1. W ostatnich trzech ligowych spotkaniach Lazio zapisało na swoje konto siedem punktów. W wyjazdowych pojedynkach pokonało po 3:0 Salernitanę i Fiorentinę, a w międzyczasie bezbramkowo zremisowało u siebie z Atalantą Bergamo.

Milan – Lazio, historia

Obie drużyny miały już okazję mierzyć się ze sobą w tym sezonie. Ligowe spotkanie na San Siro zakończyło się wygraną 2:0 Milanu, a na listę strzelców wpisywali się Rafael Leao i Zlatan Ibrahimović.

Rossoneri nie mają jednak patentu na rywali, bowiem w ostatnich sezonach obie drużyny raczej dzieliły się wygranymi w pojedynkach ze sobą. Lazio ostatni triumf nad Milanem zaliczyło w kwietniu ubiegłego roku, kiedy u siebie wygrało w ligowym meczu 3:0.

Milan – Lazio, kursy bukmacherskie

Według faworytów zdecydowanie większe szanse na sukces w środowym meczu mają podopieczni Stefano Pioliego, którzy maja za sobą przede wszystkim atut własnego boiska. Kursy na wygraną Rossonerich nie przekraczają obecnie 1.90.

Milan – Lazio, przewidywane składy

Szkoleniowiec Milanu Stefano Pioli na mecz z Lazio nie ma do swojej dyspozycji trzech zawodników – Fode Ballo-Toure, Zlatana Ibrahimovicia i Simona Kjaera. W kadrze meczowej powinni natomiast znaleźć się Ante Rebić i Fikayo Tomori.

W zespole Lazio nie zobaczymy natomiast dwóch kontuzjowanych zawodników. Problemy zdrowotne nie pozwolą na występ Francesco Acerbiemu i Jeanowi-Danielowi Akpa Akpro.

Milan: Maignan – Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez – Tonali, Bennacer, Diaz – Messias, Leao, Giroud

Lazio: Strakosha – Hysaj, Felipe, Patric, Marusic – Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto – Pedro, Zaccagni, Immobile

Milan – Lazio, transmisja meczu

Środowe spotkanie o półfinał Pucharu Włoch będzie transmitowane w polskiej telewizji. Rozpoczynający się o 21:00 mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 2.

