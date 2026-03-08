AC Milan i Inter Mediolan zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Milan – Inter, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór odbędzie się hit 28. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AC Milan zmierzy się z Interem Mediolan. Podopieczni Massimiliano Allegriego przystąpią do tej rywalizacji po wymagającym, ale zwycięskim meczu z Cremonese (2:0).

Inter Mediolan natomiast przystapi do tego starciu po pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Włoch. Nerazzurri mierzyli się z Como, ale starcie zakończyło się bez rozstrzygnięcia (0:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza w dzielnicy San Siro zapowiada się niezwykle interesująco.

Milan – Inter, transmisja w TV

Spotkanie AC Milan – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Milan – Inter, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz też oglądać drogą internetową. Dostęp do transmisji będzie na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

Milan – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Milanu

remisem

wygraną Interu wygraną Milanu

remisem

wygraną Interu 0 Votes

Milan – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga nawet 3.45.

AC Milan Inter Mediolan 3.35 3.15 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2026 20:08

Gdzie oglądać mecz Milan – Inter? Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Milan – Inter? Mecz odbędzie się już w niedzielę (8 marca) o godzinie 20:45.

