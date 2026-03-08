Milan – Inter, gdzie oglądać?
W niedzielny wieczór odbędzie się hit 28. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AC Milan zmierzy się z Interem Mediolan. Podopieczni Massimiliano Allegriego przystąpią do tej rywalizacji po wymagającym, ale zwycięskim meczu z Cremonese (2:0).
Inter Mediolan natomiast przystapi do tego starciu po pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Włoch. Nerazzurri mierzyli się z Como, ale starcie zakończyło się bez rozstrzygnięcia (0:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza w dzielnicy San Siro zapowiada się niezwykle interesująco.
Milan – Inter, transmisja w TV
Spotkanie AC Milan – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Milan – Inter, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz też oglądać drogą internetową. Dostęp do transmisji będzie na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
Milan – Inter, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Milanu
- remisem
- wygraną Interu
Milan – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga nawet 3.45.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (8 marca) o godzinie 20:45.
