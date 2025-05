PressFocus Na zdjęciu: Maciej Wolski

Miedź – Bruk-Bet: gdzie oglądać?

W poniedziałkowy wieczór (19 maja, godz. 19:00) na zakończenie 33. kolejki Betclic 1. Ligi dojdzie do niezwykle ciekawego starcia. Na stadionie w Legnicy miejscowa Miedź zmierzy się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, a więc świeżo upieczonym beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy.

Zespół Marcina Brosza może podejść do tego spotkania z większym spokojem. Słoniki zagwarantowały sobie bezpośredni awans jeszcze przed wyjściem na murawę, dzięki remisowi Górnika Łęczna z Wisłą Płock (2:2) w sobotę. Dla klubu z Małopolski to powrót do elity po trzech latach. Z kolei legniczanie nie mogą pozwolić sobie na rozluźnienie. Choć podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego są już pewni udziału w barażach o Ekstraklasę, to wciąż walczą o jak najwyższe miejsce. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Miedź – Bruk-Bet: transmisje w TV

Mecz Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica będzie transmitowany na antenie TVP Sport. Początek poniedziałkowej rywalizacji o godzinie 19:00.

Miedź – Bruk-Bet: stream online

Spotkanie w ramach 33. kolejki Betclic 1. Ligi możesz obejrzeć także w internecie. Mecz będzie dostępny w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

Warto dodać, że wszystkie spotkania tych rozgrywek są dostępne również w specjalnej usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto u tego bukmachera, podając podczas rejestracji nasz kod promocyjny GOALPL. Ponadto musisz posiadać dowolne środki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Miedź – Bruk-Bet: sonda

Kto wygra mecz? Miedź Legnica

Remis

Bruk-Bet Termalica Miedź Legnica

Remis

Bruk-Bet Termalica 0 Votes

Miedź – Bruk-Bet: kursy bukmacherskie

Miedź Legnica Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.40 3.25 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 19 maja 2025 12:40 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Mecz rozpocznie się w poniedziałek (19 maja) o godzinie 19:00. Gdzie oglądać mecz Miedź Legnica – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl i usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.