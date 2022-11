PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Gdzie oglądać mecz Meksyk – Polska? Wtorek na katarskim mundialu upłynie pod znakiem pierwszego występu reprezentacji Polski, która na tym turnieju celuje w awans do fazy pucharowej. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Meksyk – Polska.

Meksyk – Polska, gdzie oglądać

Kibice reprezentacji Polski na ten dzień czekali kilka miesięcy. We wtorek prowadzona przez Czesława Michniewicza zainauguruje swój udział w turnieju finałowym mistrzostw świata. Biało-czerwoni do rywalizacji przystępują z jednym celem – wyjście z grupy. Nie będzie o to jednak łatwo, a kluczowe znaczenie będzie miał wynik pierwszego meczu z Meksykiem.

W grupie C poza zasięgiem wszystkich zespołów wydaje się być reprezentacja Argentyny, która jest również uważana za jednego z faworytów całego mundialu. Za najsłabszą drużynę w grupie uznawana jest Arabia Saudyjska, co sprawia, że naturalnymi rywalami w walce o drugie miejsce powinny być zespoły Polski i Meksyku.

Obie drużyny zmierzą się ze sobą we wtorek. Według bukmacherów pojedynek ten nie ma zdecydowanego faworyta. Sprawdź także nasze typy na mecz Meksyk – Polska.

Meksyk – Polska, transmisja TV

Wtorkowy mecz Meksyk – Polska rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisja meczu “na żywo” będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K. Pierwszy mecz Biało-czerwonych na mundialu skomentują Mateusz Borek i Janusz Michalik.

Meksyk – Polska, transmisja online

Pojedynek Meksyku z Polską oczywiście będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisja online będzie dostępna na internetowej stronie sport.tvp.pl. Ponadto mecz można oglądać w usłudze CANAL+ online, do której w ostatnich dniach dołączone zostały kanały TVP1 i TVP2.

Meksyk – Polska, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują w tym meczu faworyta. Patrząc na oferowane przez nich kursy na ten pojedynek obie drużyny mają według nich podobne szanse na zdobycie trzech punktów.

Meksyk Polska 2.50 3.10 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2022 10:26 .