Z meczu Tottenham – Manchester United: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (11 kwietnia) o godzinie 17:30. Spotkanie na W Londynie odbędzie się w ramach 31. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Tottenham – Manchester United: hit kolejki

Niedzielna konfrontacja obu zespołów to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się pojedynek 31. kolejki Premier League. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest Manchester United, który jest coraz bliżej zapewnienia sobie występów w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Z kolei Tottenham Hotspur potrzebuje punktów, aby myśleć o występach w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

Czerwone Diabły mogą się obecnie pochwalić trzema ligowymi zwycięstwami z rzędu. W ostatnich kolejkach wygrywały kolejno z Manchesterem City (2:0), West Hamem United (1:0) i Brighton (2:1). W ostatnim tygodniu zrobili również duży krok w kierunku awansu do półfinału Ligi Mistrzów, pokonując 2:0 na wyjeździe Granadę.

Tottenham zajmuje aktualnie siódme miejsce w tabeli Premier League, mając trzy punkty straty do miejsca premiowanego występami w europejskich pucharach. Podopieczni Jose Mourinho w ostatnim czasie spisują się ze zmiennym skutkiem, dlatego też przed niedzielnym meczem nie mają po swojej stronie zbyt wielu argumentów.

Manchester United do niedzielnego meczu przystąpi również z zamiarem zrewanżowania się za pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie. W październikowym meczu na Old Trafford Tottenham rozgromił swojego rywala aż 6:1. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Tottenham – Manchester United, Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Tottenham – Manchester United: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz w Londynie, podobnie jak pozostałe spotkania tej serii spotkań, będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 31. kolejki Premier League: Tottenham – Manchester United transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sport. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 17:30, a skomentują go Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Tottenham – Manchester United: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Londynie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Tottenham – Manchester United online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

Tottenham – Manchester United: kursy bukmacherskie

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin