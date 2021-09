Tottenham – Chelsea: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć dzisiaj mecz Tottenham – Chelsea? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (19 września) o godzinie 17:30. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Tottenham – Chelsea na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się, gdzie możesz obejrzeć mecz Tottenham – Chelsea.

Mecz Tottenham – Chelsea dzisiaj, gdzie oglądać

Niezwykle interesująco zapowiadają się niedzielne derby Londynu. Tym bardziej że na boisku mogą zaprezentować się piłkarze pokroju Harry’ego Kane’a i Romelu Lukaku. Tottenham przystąpi do potyczki po zremisowanym boju Ze Stade Rennais. Tym samym ekipa Nuno Espirito Santo jest bez wygranej od dwóch meczów, licząc wszystkie rozgrywki.

Tymczasem Chelsea ostatnio zaliczyła skromne zwycięstwo nad Zenitem Sankt Petersburg (1:0) w Lidze Mistrzów. Jednocześnie ekipa Thomasa Tuchela jest już od siedmiu meczów bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Po raz ostatni ekipa ze Stamford Bridge przegrała 23 maja na wyjeździe z Aston Villą.

Starcie z udziałem The Spurs i The Blues nie jest dzisiaj jedynym w Premier League. Zachęcamy do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na dzisiaj.

Mecz Tottenham – Chelsea, transmisja TV

Dzisiejszy mecz piątej kolejki Premier League będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Tottenham – Chelsea transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30, skomentują natomiast Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Tottenham – Chelsea, transmisja online

Transmisja z meczu, który rozegrany zostanie na Tottenham Hotspur Stadium, będzie również dostępna w internecie. Spotkanie Tottenham – Chelsea online na żywo dostępna będzie poprzez aplikacje mobilne My Canal i Player.pl dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Tottenham – Chelsea?

Tottenham z Chelsea rozegra w niedzielę (19 września) spotkanie piątej kolejki Premier League. Mecz rozegrany zostanie na Tottenham Hotspur Stadium i rozpocznie się o godzinie 17:30.

Tottenham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w niedzielnym starciu dają podopiecznym Thomasa Tuchela. Sugerują to wyraźnie kursy oferowane przez nich na ten mecz.

