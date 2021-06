Gdzie obejrzeć mecz Słowacja – Hiszpania? Z meczu Słowacja – Hiszpania: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji i online. O której godzinie mecz Słowacja – Hiszpania? Spotkanie grupy E Mistrzostw Europy odbędzie się na w Sewilli. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Słowacja – Hiszpania na żywo – w telewizji i online za darmo. Sprawdź, o której jest mecz Słowacja – Hiszpania.

Mecz Słowacja – Hiszpania: gdzie oglądać mecz Euro online?

Uwaga polskich kibiców będzie dzisiaj skupiona przede wszystkim na to, co będzie dziać się w Sankt Petersburgu, gdzie Szwedzi zmierzą się z Polską. Niemniej ciekawe starcie zapowiada się również w Sewilli, gdzie o awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy powalczą piłkarze Sokoli i La Roja.

Reprezentacja Słowacji przystąpi do potyczki po porażce z ekipą Janne Anderssona (0:1). W pierwszym meczu na turnieju reprezentacja Słowacji pokonała natomiast Polskę (2:1). Podopieczni Luisa Enrique aktualnie legitymują się dwoma punktami w grupie po remisowanych spotkaniach ze Szwecją (0:0) oraz Biało-czerwonymi (1:1). Hiszpania wciąż może zatem wygrać grupę i awansować z pierwszego miejsca.

W dzisiejszym meczu trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Kto będzie górą w tym starciu? Sprawdź nasze typy na mecz Słowacja – Hiszpania. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania Euro 2020.

Słowacja – Hiszpania, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie grupy E Euro 2020 w Sewilli podobnie jak pozostałe mecze finałów Mistrzostw Europy, będzie dostępne w polskiej telewizji. Ze spotkania Euro 2020: Słowacja – Hiszpania transmisja na żywo będzie dostępna na antenach TVP 2 i TVP Sport. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:00, skomentują Michał Zawacki i Andrzej Strejlau.

Słowacja – Hiszpania: transmisja online za darmo

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Estadio La Cartuja, będzie również dostępna w internecie. Mecz Słowacja – Hiszpania online na żywo obejrzysz za internetowej stronie Tvpsport.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

O której godzinie mecz Słowacja – Hiszpania

Spotkanie trzeciej kolejki grupy E Euro 2020: Słowacja – Hiszpania rozegrane zostanie w środę (23 czerwca). Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

Przewidywane składy na mecz Słowacja – Hiszpania

W dzisiejszym starciu zmierzą się ze sobą dwie ekipy, walczące wciąż o awans do fazy pucharowej. W szeregach drużyny Luisa Enrique dużo powinno zależeć od takich zawodników jak Koke, Pedri, czy Alvaro Morata. Tymczasem w szeregach Sokoli nie będą mogli wystąpić: Ivan Schranz i Denis Vavro.

Słowacja: Dubravka – Pekarik, Skriniar, Satka, Hubocan, Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak, Duda

Hiszpania: Simon – Llorente, P. Torres, Laporte, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Moreno, Morata, Olmo.

Słowacja – Hiszpania: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem środowego spotkania jest reprezentacja Hiszpanii, na której wygraną kursy oscylują w okolicy 1,22.

