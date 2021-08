Śląsk – Hapoel: gdzie oglądać mecz eliminacji Ligi Konferencji? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (5 sierpnia) o godzinie 20:00 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Sprawdź, gdzie będzie prowadzona transmisja w tv i online z meczu Śląsk – Hapoel.

Śląsk – Hapoel, gdzie oglądać

Podopieczni Jacka Magiery w czwartkowy wieczór rozegrają kolejny mecz w trakcie trwającej kampanii w europejskich pucharach. Śląsk przystąpi do potyczki po wygranej w lidze nad Cracovią (2:1). Jednocześnie piłkarze Wojskowych są już od dziewięciu spotkań bez porażki, licząc tylko te oficjalne mecze. Śląsk w drodze do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji wyeliminował Ararat.

Na drodze wrocławian stanie ekipa z Izraela w postaci Hapoelu Beer Sheva. Przeciwnicy WKS-u jeszcze nie wznowili nowego sezonu ligowego. Jak na razie rozgrywali tylko spotkania w europejskich pucharach, gdzie bez kłopotu uporali się z Ardą. Na początku lipca rozegrali natomiast sparing z Górnikiem Zabrze, wygrywając 3:0.

Jak zakończy się czwartkowe spotkanie we Wrocławiu? Dowiedź się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Śląsk – Hapoel.

Śląsk – Hapoel, transmisja TV

Dzisiejszy mecz trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania Śląsk – Hapoel transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Polsat Sport i Super Polsat.

Śląsk – Hapoel, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Śląsk – Hapoel online na żywo dostępna będzie dzięki platformie Ipla, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Śląsk – Hapoel?

Mecz Śląsk – Hapoel rozegrany zostanie w czwartek (5 sierpnia). Spotkanie o awans do czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji, które odbędzie się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, rozpocznie się o godzinie 20:00.

Śląsk – Hapoel, kursy bukmacherskie

Hapoel jest faworytem bukmacherów nie tylko do zwycięstwa w pierwszym meczu, ale również do awansu do kolejnej rundy. Wskazują na to kursy oferowane przez bukmacherów na to starcie.

Śląsk Wrocław Hapoel Be’er Szewa 2.86 3.25 2.70 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 5. sierpnia 2021 14:10 .

