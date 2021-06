Polska – Rosja: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Polska – Rosja? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (1 czerwca) o godzinie 21:00. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz reprezentacji Polski.

Transmisja meczu Polska – Rosja

Reprezentacja Polski w pierwszych z dwóch sprawdzianów przed rozpoczęciem Euro 2020 zmierzy się we wtorek z Rosją. Podopieczni Paulo Sousy innego finalistę Mistrzostw Europy podejmować będą na stadionie we Wrocławiu. Dla szkoleniowców obu zespołów to doskonała okazja do przećwiczenia niektórych wariantów gry przygotowywanych na turniej finałowy.

Biało-Czerwoni do dzisiejszego meczu przystąpią osłabieni, bowiem na murawie nie pojawią się między innymi Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Pierwszy dostał od trenera szansę odpoczynku, drugi przechodzi rehabilitację po nabawieniu się urazu, natomiast trzeci spełnia obowiązki ojcowskie, po tym jak urodziło mu się dziecko. Ich zastępcy będą mieli więc okazję pokazać portugalskiemu szkoleniowcowi, że może na nich liczyć.

Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą prawie dziewięć lat temu, podczas Euro 2012. Wówczas spotkanie fazy grupowej zakończyło się remisem 1:1. Dowiedź się więcej – sprawdź nasz typ na mecz Polska – Rosja.

O której mecz Polska – Rosja; godzina meczu

Mecz Polska – Rosja, który rozegrany zostanie 1 czerwca (wtorek) na stadionie we Wrocławiu, rozpocznie się dokładnie o godzinie 20:45.

Polska – Rosja, transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz na Stadionie Miejskim we Wrocławiu będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z towarzyskie spotkania Polska – Rosja transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP 1 i Polsat Sport. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 20:45 w TVP skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

Polska – Rosja, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie we Wrocławiu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Polska – Rosja online na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej TVP Sport – tvpsport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS. Transmisja ze spotkania zostanie ponadto przeprowadzona na platformie IPLA.

Polska – Rosja, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy we wtorkowym meczu nie widzą zdecydowanego faworyta. Obu drużynom dają podobne szanse na odniesienia zwycięstwa.

Polska Rosja 2.70 3.30 2.85 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 1. czerwca 2021 13:20 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin