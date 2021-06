Ze spotkania Holandia – Austria: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie w czwartek (17 czerwca) o godzinie 21:00. Spotkanie w Amsterdamie odbędzie się w ramach Euro 2020. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Holandia – Austria: gdzie oglądać

Podopieczni Franka De Boera przystąpi do dzisiejszego meczu w roli faworyta. Reprezentacja Holandii do spotkania podejdzie opromieniona wygraną nad Ukrainą (3:2). Tymczasem rywale Oranje ostatnio pokonali pewnie Macedonię Północną (3:1). Tym samym obie ekipy mają za sobą zwycięski start.

Gospodarze przystąpią do potyczki, mogąc pochwalić się serię pięciu spotkań bez porażki. Z kolei w dwóch ostatnich spotkaniach nie przegrali Austriacy, którzy do batalii z Holendrami podejdą bez zawieszonego Marko Arnautovicia. Opiekun Oranje będzie miał natomiast wszystkich zawodników do swojej dyspozycji.

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w 2016 roku w meczu kontrolny. Górą była wówczas reprezentacja Holandii, wygrywając 2:0. Ogólnie w ośmiu ostatnich potyczkach między obiema drużynami sześć razy górą byli Pomarańczowi, raz wygrała Austria i raz miał miejsce remis.

Holandia – Austria, transmisja na żywo w TV

Czwartkowy mecz na obiekcie w Amsterdamie będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Euro 2020: Holandia – Austria transmisja na żywo będzie dostępna na antenach TVP 2 i TVP Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Holandia – Austria: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Johan Cruijff Arena, będzie również dostępna w internecie. Mecz Holandia – Austria online na żywo obejrzysz za pośrednictwem strony internetowej Sport.tvp.pl, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Holandia – Austria: kursy bukmacherskie

W czwartkowym spotkaniu bukmacherzy zdecydowanie większe szanse na wygraną dają Holendrom.

