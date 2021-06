Gdzie oglądać mecz Belgia – Rosja w telewizji? Mecz Euro 2020 rozegrany zostanie dzisiaj (12 czerwca) o godzinie 21:00. Spotkanie grupy B Mistrzostw Europy odbędzie się na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Belgia – Rosja na żywo – w telewizji i online.

Mecz Belgia – Rosja: gdzie oglądać mecz Euro online?

W sobotę do gry przystąpi jeden z faworytów Euro 2020 – reprezentacja Belgii. Drużyna prowadzona przez Roberto Martineza znajduje się w wąskim gronie zespołów, które zaliczane są do faworytów imprezy i do walki o strefę medalową. W pierwszym pojedynku w turnieju finałowym czekają je jednak trudne zadanie. Zmierzy się bowiem z Rosją, która po swojej stronie będzie miała atut własnego boiska.

Nie ma jednak wątpliwości, że faworytem tego meczu pozostają Belgowie, którzy jeżeli zagrają na miarę swojego potencjału, to powinni sięgnąć po komplet punktów. Rosyjską drużynę mieliśmy okazję oglądać niedawno w towarzyskim spotkaniu z reprezentacją Rosji. Nie był to z jej strony porywający występ. Drużyna Stanisława Czerczesowa do Euro 2020 przystępuje z jednym głównym celem – awans do fazy pucharowej. Znacznie do tego zbliżyłoby ją zdobycie choćby punktu w meczu z Belgami.

Obie drużyny miały okazję rywalizować w ramach eliminacji do turnieju finałowego. Oba spotkania, które rozegrane zostały w 2019 roku, zakończyły się wygranymi reprezentacji Belgii. Jak będzie teraz? Przekonamy się w sobotni wieczór. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na spotkania Euro 2020.

Belgia – Rosja, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie grupy B Euro 2020 w Petersburgu, podobnie jak pozostałe spotkania finałów Mistrzostw Europy, będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Euro 2020: Belgia – Rosja transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP 1 i TVP 4K. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21:00, skomentują Dariusz Szpakowski i Andrzej Juskowiak.

Belgia – Rosja: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Belgia – Rosja online na żywo obejrzysz za internetowej stronie tvpsport.pl oraz za pośrednictwem pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Belgia – Rosja: kursy bukmacherskie

Kto jest faworytem sobotniego meczu w Petersburgu? Zdaniem bukmacherów reprezentacja Belgii, choć nie odbierają również szans reprezentacji Rosji.

Belgia Rosja 1.97 3.47 4.55 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 12. czerwca 2021 10:45 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin