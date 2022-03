Man Utd – Tottenham: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (12.03.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Man Utd – Tottenham to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się sobotni mecz w ramach 29. kolejki Premier League. Przed tym starciem nieco wyżej stoją akcje Czerwonych Diabłów, ale ekipa Antonio Conte nie zamierza wracać z Old Trafford bez zdobyczy punktowej. W tym materiale dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję ze starcia Man Utd – Tottenham.

Old Trafford Premier League Manchester United Tottenham 2.45 3.85 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 11:20 .

Mecz Man Utd – Tottenham, gdzie oglądać

Manchester United i Tottenham to dwie ekipy, które są zaangażowane w walkę o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii. Aktualnie obie drużyny w ligowej tabeli dzieli różnica zaledwie dwóch punktów.

Zespół Ralfa Rangnicka przystąpi do potyczki po bolesnej porażce z Man City (1:4). Jednocześnie dobiegła końca seria ośmiu spotkań bez porażki Czerwonych Diabłów. Londyńczycy z kolei w swoim ostatnim spotkaniu w Premier League rozbili Everton (5:0).

Mecz Man Utd – Tottenham, transmisja TV

Rywalizację na Old Trafford z udziałem Man Utd i Tottenhamu będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2. Mecz skomentują Andrzej Twarowski oraz Przemysław Rudzki.

Man Utd – Tottenham, transmisja za darmo

Właśnie trwa ostatnio sezon Premier League na antenach Canal+ w Polsce. Od kolejnej kampanii rozgrywki jednej z najpopularniejszych ligi piłkarskich będą dostępne na platformie Viaplay. Zanim jednak do tego dojdzie, to można cieszyć się ze śledzenia spotkania z udziałem Cristiano Ronaldo i Harry’ego Kane między innymi na Canal+ online.

Dobrą wiadomość dla fanów Czerwonych Diabłów i The Spurs przygotowały ewinner zakłady bukmacherskie. Znany bukmacher umożliwia korzystanie z platformy przez 30 za darmo, ale trzeba spełnić dwa warunki. Jeśli to się uda, może śledzić spotkania przede wszystkim Premier League na urządzenia mobilnych, a nawet Smarrt TV. Co trzeba zrobić? O tym poniżej.

Zarejestruj się w eWinner, podając kod promocyjny GOAL

Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę

Odbierz voucher na Canal Plus Online, zgłaszając się na czat na stronie eWinner

Man Utd – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy są zdania, że więcej szans na zwycięstwo mają dzisiaj gospodarze. STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Man Utd ustalił na 2,40. Tymczasem wariant z wiktorią The Spurs w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 2,95.