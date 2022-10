PressFocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

Manchester United – Newcastle: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Czerwone Diabły otrząsnęły się już po derbach, ale w tę niedzielę czeka ich kolejne duże wyzwanie. Dadzą radę Newcastle? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Manchester United – Newcastle, gdzie oglądać

Siłę mentalną zespołu prezentuje szybkość podnoszenia się po druzgocących porażkach. W Manchesterze United każdy chciałby już zapomnieć o niedawnych derbach, ale reakcja Erika ten Haga okazała się skuteczna. Od tamtej chwili Czerwone Diabły wygrały oba mecze z Omonią, a Cristiano Ronaldo strzelił pierwszą bramkę w Premier League przy okazji zwycięstwa nad Evertonem.

Ale pojedynek z Newcastle United nie będzie łatwy. Dość powiedzieć, że Sroki tracą do swoich najbliższych rywali zaledwie punkt w tabeli, a fakt, iż rozegrały o mecz więcej, nie zmienia perspektywy. Eddie Howe świetnie przygotował zespół do ostatnich meczów. Dwie ostatnie kolejki to komplet punktów dla drużyny z St. James’ Park, dziewięć bramek strzelonych i tylko dwie stracone.

Manchester United – Newcastle, transmisja na żywo w TV

CANAL+ wytypował mecz na Old Trafford na jedno ze spotkań transmitowanych na kanałach stacji. Sobotnie starcie zobaczysz na CANAL+ Sport 2.

Manchester United – Newcastle, transmisja online

Nadchodzący pojedynek w ramach angielskiej Premier League można obejrzeć również w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 114 złotych!

1-miesięczny dostęp – 49 zł

6-miesięczny dostęp – 180 zł (zamiast 294 zł)

Mecz dostępny będzie również w platformie streamingowej Viaplay. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament.

Manchester United – Newcastle, kursy bukmacherskie

Choć forma gospodarzy jest w tym sezonie chwiejna, są oni dla bukmacherów wyraźnymi faworytami nadchodzącego starcia.

Old Trafford Premier League Manchester United Newcastle 2.01 3.80 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 08:39 .

