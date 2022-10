Manchester United – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (16.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Manchester United – Newcastle: typy i kursy na mecz Premier League. W jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań 10. kolejki angielskiej ekstraklasy Czerwone Diabły zmierzą się na Old Trafford ze Srokami.

Manchester United – Newcastle, typy i przewidywania

Spotkanie na Old Trafford zapowiada się bardzo ciekawie. Ostatnie pojedynki z udziałem tym zespołów obfitowały w bramki, a w ostatnich pięciu mieliśmy do czynienia z BTTS. W tym meczu również spodziewamy się podobnego scenariusza i stawiamy na to, że obie drużyny zdobędą po przynajmniej jednej bramce. Nasz typ: BTTS (obie strzelą – TAK)

Manchester United – Newcastle, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy w niedzielnym meczu zabraknie pauzującego za kartki McTominaya. Ponadto ze względów zdrowotnych wyłączeni z gry są Mahgire, van de Beek, Wan-Bissaka, Williams i Tuanzebe. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego mie będzie także zawieszony przez klub Greenwood.

Newcastle do Manchesteru przyjedzie nez Darlowa, Isaka, Shelvey’a, Ritchie’go i Kraftha. Niewykluczone, że Sroki rozpoczną mecz w takim samym składzie jak ostatni pojedynek z Brentfordem.

Manchester United – Newcastle, ostatnie wyniki

Manchester United w niedzielę będzie chciał potwierdzić dobrą dyspozycję u siebie. W 12 ostatnich spotkaniach na Old Trafford Czerwone Diabły doznały tylko jednej porażki, odnosząc przy tym aż siedem zwycięstw. W ciągu ostatniego tygodnia Man Utd odniósł dwa zwycięstwa – najpierw pokonując 2:1 na wyjeździe Everton w meczu Premier League, a następnie ogrywając 1:0 u siebie Omonię Nikozja w Lidze Europy.

Sroki w lidze są niepokonane od czterech spotkań, a w dwóch ostatnich zapisali na swoje konto komplet punktów, odnosząc dwa efektowne zwycięstwa. Najpierw wysoko 4:1 pokonali na wyjeździe Fulham, a następnie rozbili 5:1 przed własną publicznością Brentford. Teraz niewątpliwie czeka ich znacznie trudniejsze zadanie, ale na pewno nie stoją na straconej pozycji.

Manchester United – Newcastle, historia

Za gospodarzami przemawia również historia bezpośrednich pojedynków obu zespołów na Old Trafford. Manchester United wygrał pięć ostatnich ligowych spotkań z Newcastle przed własną publicznością, a od siedmiu pojedynków jest niepokonany.

W poprzednim sezonie Manchester United wygrał z Newcastle u siebie 4:1. Spotkanie na St James’ Park zakończyło się natomiast remisem 1:1.

Manchester United – Newcastle, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta niedzielnego spotkania stawiają Manchester United. Kursy na jego wygraną sięgają aktualnie 2.00, podczas gdy na zwycięstwo gości nawet 3.70. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferowanego przez BETFAN zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby mieć taką możliwość wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL.

Manchester United – Newcastle, przewidywane składy

Manchester United: De Gea – Dalot, Varane, Martinez, Shaw – Fernandes, Casemiro, Eriksen – Antony, Ronaldo, Rashford

Newcastle: Pope – Trippier, Schar, Botman, Burn – S. Longstaff, Guimaraes, Willock – Saint-Maximin, Wilson, Almiron

Manchester United – Newcastle, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Manchesteru United z Newcastle rozpocznie się o godzinie 15:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport oraz na platformie streamingowej Viaplay.

Za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy także w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp można uzyskać w bardzo atrakcyjnej cenie, oszczędzając aż 114 zł przy półrocznej subskrypcji pakietu z kanałami CANAL+. Wystarczy zarejestrować konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

