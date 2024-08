fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes i Erik ten Hag

Man United – Fulham, gdzie oglądać?

Manchester United chce wejść w ligowy sezon z przytupem. Po kosztownych transferach i przegranej inauguracji z Manchesterem City w meczu o Tarczę Wspólnoty postara się pokazać, że będzie go stać na wiele. Czerwone Diabły podejmą przed własną publicznością Fulham. Na Old Trafford uchodzą za bardzo dużego faworyta. Szansę debiutu otrzymają Noussair Mazraoui i Matthijs de Ligt.

Mecz Manchesteru United z Fulham rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź nasze typy.

Man United – Fulham, transmisja TV

Mecz Manchesteru United z Fulham nie będzie transmitowany w telewizji. Na antenach CANAL+ Sport w każdej kolejce Premier League transmitowane są dwa spotkania, ale to nie znalazło się w rozpisce na najbliższy weekend.

Man United – Fulham, transmisja online

Spotkanie Manchesteru United z Fulham można śledzić wyłącznie w internecie. Umożliwia to platforma streamingowa Viaplay, na której pojawi się transmisja piątkowego starcia. Skomentują je Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Man United – Fulham, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United 0% Remis 0% Wygrana Fulham 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Fulham

Man United – Fulham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznają Manchester United za gigantycznego faworyta spotkania inauguracyjnego. Kurs na zwycięstwo Czerwonych Diabłów wynosi najczęściej1.62. W przypadku ewentualnej wygranej Fulham jest to nawet aż 5.60. Kurs na remis waha się między 4.12 a 4.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Wystarczy wpisać go podczas rejestracji nowego konta.

Manchester United Fulham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2024 09:46 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Fulham? Spotkanie będzie transmitowane wyłącznie w platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester United – Fulham? Piątkowy mecz Premier League pomiędzy Manchesterem United – Fulham rozpocznie się o godzinie 21:00

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.