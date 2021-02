Z meczu Manchester City – Tottenham: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (13 lutego) o godzinie 18:30. Spotkanie na Etihad Stadium odbędzie się w ramach 24. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Obywatele w drodze po tytuł

Manchester City jest na bardzo dobrej drodze do odzyskania mistrzowskiego tytułu. Drużyna Josepa Guardioli wydaje się obecnie głównym faworytem do mistrzowskiego tytułu. Obecnie Obywatele mają aktualnie pięć punktów przewagi nad drugim Manchesterem United, ale również jedno spotkanie do rozegrania więcej. Na obecnym etapie sezonu wydaje się być to bardzo solidną zaliczką.

Kolejny krok w kierunku zdobycia tytułu Manchester City będzie starał się zrobić w sobotę, kiedy na własnym stadionie podejmował będzie Tottenham Hotspur. To zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się pojedynek 24. kolejki Premier League. Obywatele swoją siłę zademonstrowali w ostatniej kolejce, w której wysoko 4:1 pokonali na Anfield Road broniący mistrzowskiego tytuł Liverpool.

Faworytem do zwycięstwa w sobotę są oczywiście gospodarze. Nie tylko ze względu na ich bardzo dobrą dyspozycję, ale również ze względu na dołek, w który wpadł w ostatnim czasie Tottenham. Drużyna Jose Mourinho jeszcze niedawno przegrała trzy kolejne ligowe spotkania i dopiero w ostatniej kolejce sięgnęła po komplet punktów. Na własnym stadionie pokonała u siebie 2:0 West Bromwich Albion. Więcej o meczu Man City – Tottenham, w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Manchester City – Tottenham: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Etihad Stadium w Manchesterze będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania 24. kolejki Premier League: Manchester City – Tottenham transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:30 skomentują Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Man City – Tottenham: Transmisja online

Transmisja z sobotniego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Man City – Tottenham: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.