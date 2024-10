Manchester United - Leicester to środowy mecz w ramach 1.8 finału Carabao Cup. Emocji nie powinno zabraknąć. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w TV lub online.

fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United Leicester

Man Utd – Leicester: gdzie oglądać?

Interesująco zapowiada się batalia na Old Trafford z udziałem Manchesteru United i Leicester City. Tym bardziej że stawką tego spotkania jest awans do 1/4 finału Carabao Cup. Obie ekipy przystąpią do spotkania po porażkach. Czerwone Diabły uległy ostatnio West Hamowi United (1:2). Po tym starciu pracę stracił Erik ten Hag, który w pucharowej rywalizacji ma zastępować Ruud van Nistelrooy.

Tymczasem zawodnicy Lisów nie znaleźli recepty na Nottingham Forrest (1:3). Man Utd po raz ostatni grał z Leicester City w lutym minionego roku. Wygrał wówczas trzema golami (3:0).

Man Utd – Leicester: transmisja TV

Środowej potyczki nie będzie można zobaczyć w żadnej tradycyjnej telewizji. Żadna ze stacji nie ma praw do transmisji ze spotkań Carabo Cup.

Man Utd – Leicester: transmisja online

Mecz na Old Trafford zacznie się o godzinie 20:45 i będzie można go zobaczyć na platformie Viaplay. Z usługi można korzystać także na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

Man Utd – Leicester: kto wygra?

Man Utd – Leicester: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem do zwycięstwa są gospodarze. Typ na wygraną Manchesteru United kształtuje się na poziomie 1.32. Remis wyceniono na 5.60. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Leicester City oszacowano aż na 8.40 i jak przekonują eksperci, to najmniej realny scenariusz.

Manchester United Leicester 1.32 5.60 8.40

Gdzie obejrzeć mecz Man Utd – Leicester? Spotkanie będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się mecz Man Utd – Leicester Spotkanie zostanie rozegrane w środę (30 października) o godzinie 20:45.

