Manchester United – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2024)

Man United – Leicester: typy bukmacherskie

Ruud van Nistelrooy poprowadzi Manchester United w najbliższym meczu z Leicester. Niewykluczone, że w spotkaniu Carabao Cup zobaczymy tzw. efekt nowej miotły. Z tego względu można spodziewać się otwartego meczu, gdzie Czerwone Diabły pokażą swój drzemiący jak dotąd potencjał. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, uważam, że linia powyżej 2.5 bramek powinna zostać w środę przekroczona. Mój typ: powyżej 2.5 goli.

Man United – Leicester: ostatnie wyniki

Manchester United w ostatniej kolejce przegrał z West Hamem (1:2). Ta porażka kosztowała Erika ten Haga utratę pracy. Wcześniej Czerwone Diabły trzy razy zremisowały z Fenerbahce (1:1), Aston Villą (0:0) i FC Porto (3:3). Ostatnie zwycięstwo zaliczyli w konfrontacji z Brentford, gdy wygrali (2:1). Obecnie w Premier League zajmują odległe 14. miejsce w tabeli.

Znacznie lepiej wyglądają wyniki Leicester. Lisy, choć przegrały z Nottingham (1-3) mają na swoim koncie 3 inne zwycięstwa. Komplet punktów zgarnęli przy okazji starcia z Southampton (3:2) i Bournemouth (1:0). Wygrana z Walsall po karnych dała im awans do następnej rundy Carabao Cup. W międzyczasie przydarzyła się jednak porażka z Arsenalem (2:4).

Man United – Leicester: historia

Ostatni raz obie drużyny rywalizowały ze sobą w sezonie 2022/2023. W obu meczach górą był Manchester United, który wygrał na wyjeździe (1:0) i u siebie (3:0). Z kolei w kampanii 2021/2022 na Old Trafford padł remis (1:1), a przed własną publicznością Leicester wygrał (4:2).

Man United – Leicester: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów murowanym faworytem meczu Manchester United – Leicester będą Czerwone Diabły. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi ok. 1.37, zaś na wygraną gości ok. 7.60. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 5.15.

Man United – Leicester: kto wygra?

Man United – Leicester: transmisja meczu

Spotkanie w Pucharze Ligi Angielskiej pomiędzy Manchesterem United a Leicester City odbędzie się w środę (30 października) o godzinie 20:45. Transmisja mecz będzie dostępna w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

