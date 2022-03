PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

FSV Mainz – Borussia Dortmund: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W zaległym meczu 25. kolejki Bundesligi BVB spróbuje zmniejszyć dystans do liderującego Bayernu do czterech punktów. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Mainz – Borussia Dortmund, gdzie oglądać

Środowy mecz miał odbyć się, według planu, nieco ponad tydzień temu. Przeszkodziła temu plaga koronawirusa w Mainz. Teraz trener gospodarzy ma do dyspozycji niemal całą kadrę, czego nie można powiedzieć o Borussii Dortmund.

Marco Rose nie może skorzystać z aż dziewięciu piłkarzy, w tym tak ważnych jak choćby Marco Reus. Mimo tego trener BVB ma powód do optymizmu – w ostatnim spotkaniu do gry wróciła największa gwiazda drużyny, Erling Haaland. Szkoleniowiec z pewnością zechce skorzystać z umiejętności Norwega, by zbliżyć się do liderującego Bayernu Monachium na cztery punkty.

Mainz – Borussia Dortmund, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmisji meczów Bundesligi ma platforma Viaplay. Dlatego też transmisji z środowego meczu nie będzie w tradycyjnej telewizji.

Mainz – Borussia Dortmund, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Bundesligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Mainz – Borussia Dortmund, transmisja online

Spotkanie obejrzysz również za pośrednictwem platformy Viaplay. Musisz jedynie wykupić odpowiedni abonament w cenie 34 złotych.

Mainz – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy upatrują faworytów w zespole gości.

