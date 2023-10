fot. Imago / David Rawcliffe Na zdjęciu: James Maddison

Luton Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 05:59 .

Luton – Tottenham, gdzie oglądać

Luton Town to ekipa, notująca najgorszy start w całych rozgrywkach. Niemniej beniaminek rozgrywek ma już na swoim koncie pierwsze zwycięstwo w sezonie z Evertonem. W każdym razie Luton szybko zboczyło ze zwycięskiego szlaku, ulegając ostatnio Burnley.

Tottenham Hotspur to natomiast ekipa niepokonana w lidze angielskiej, która zajmuje drugie miejsce w Premier League. The Spurs przystąpią do potyczki po zwycięstwie nad Liverpoolem (2:1) i remisie z Arsenalem (2:2).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Luton – Tottenham, transmisja na żywo w TV

Sobotnią potyczkę będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania zaplanowania jest na CANAL+ Sport 2. Mecz zacznie się o godzinie 13:30 i skomentują go Piotr Domagała i Paweł Grabowski.

Luton – Tottenham, transmisja online

Starcie na Kenilworth Road będzie do obejrzenia także w internecie. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złote! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

Mecz można obejrzeć także na platformie streamingowej Viaplay.

Luton – Tottenham, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy są jednomyślni w sprawie wyłonienia faworyta sobotniej potyczki. Kurs na wygraną Tottenhamu kształtuje się w wysokości 1.47. Wariant na zwycięstwo Luton został z kolei oszacowany na 6.55.

Luton Tottenham 6.80 5.20 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 05:59 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.