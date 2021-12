Lorient – PSG: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (22.12.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Lorient – PSG to bez wątpienia jeden z ciekawszych meczów 19. kolejki Ligue 1. Dla obu ekip będzie to ostatnie spotkanie w 2021 roku. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są podopieczni Mauricio Pochettino. Ligowy outsider ma jednak nadzieję na sprawienie niespodzianki, wykorzystując atut własnego boiska. Zapoznaj się z informacją, gdzie spotkanie Lorient – PSG dostępne będzie w telewizji i w internecie.



FC Lorient Ligue 1

22.12.2021 21:00

Stade Yves Allainmat – Le Moustoir

PSG

Mecz Lorient – PSG dzisiaj, gdzie oglądać

FC Lorient jest od ośmiu meczów bez wygranej, notując serię ośmiu z rzędu porażek. W trakcie minionego weekendu drużyna Christophe’a Pelissiera rozgrywała mecz w Pucharze Francji, gdzie uległa ze Stade Rennes (0:1).

Paris Saint-Germain to natomiast ekipa, mogąca pochwalić się passą trzech zwycięstw z rzędu. Ostatnio ekipa Mauricio Pochettino pokonała pewnie Feignies-Aulonoye (3:0). Wcześniej drużyna z Paryża pokonała AS Monaco (2:0).

Mecz Lorient – PSG, transmisja TV

Mecz Lorient – PSG będzie do zobaczenia w telewizji. Transmisja ze starcia, które odbędzie się na Stade Yves Allainmat – Le Moustoir, będzie można zobaczyć na Canal+ Sport 2. Spotkanie zacznie się o 21:00. Mecz skomentują Krzysztof Marciniak i Michał Bojanowski.

Lorient – PSG, transmisja online

Starcie Lorient – PSG będzie dostępne w internecie. Transmisja ze spotkania online będzie dostępna na platformach Canal+ online i Player.pl. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, ale również z poziomu przeglądarki internetowej.

Lorient – PSG, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem starcia na Stade Yves Allainmat – Le Moustoir są goście. Według STS zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo PSG wynosi 1,42. Wariant z ewentualną wygraną gospodarzy został natomiast oszacowany na 7,50 w LVBet zakłady bukmacherskie.