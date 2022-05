PressFocus Na zdjęciu: Mecz Widzew - ŁKS

Gdzie obejrzeć mecz ŁKS – Widzew? Wtorek upłynie nie tylko pod znakiem rywalizacji w Lidze Mistrzów, ale również pod znakiem derbowej rywalizacji w Łodzi. Sprawdź gdzie obejrzysz to spotkanie i jak uzyskać za darmo dostęp do transmisji.

ŁKS – Widzew, gdzie obejrzeć

Dla obu zespołów wtorkowe spotkanie ma bardzo dużą stawkę. ŁKS, który obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli, potrzebuje punktów w walce o zajęcie miejsca premiowanego grą w barażach o awans do Ekstraklasy. Wygrana nad Widzewem pozwoli mu zrównać się punktami z szóstą obecnie Sandecją Nowy Sącz. Kibice ŁKS nie mają jednak powodów do optymizmu, bowiem ich drużyna w ostatnich trzech ligowych spotkaniach zdobyła tylko jeden punkt.

Widzew gry w barażach może być już pewny, ale cały czas walczy o bezpośredni awans. Drużyna prowadzona przez Janusza Niedźwiedzia w ostatniej kolejce przegrała 1:2 z Koroną Kielce i teraz będzie chciała się zrehabilitować. Po niedzielnej niespodziewanej porażce Arki Gdynia, Widzew ma szanse wrócić na drugie miejsce w tabeli.

W jesiennych derbach Łodzi obejrzeliśmy cztery gole. Bliżej wygranej był ŁKS, który po dwóch kwadransach prowadził 2:0. Widzew przed przerwą zdołał jednak zdobyć kontaktowego gola, a trzy minuty przed jego zakończeniem doprowadził do wyrównania. Sprawdź typy na mecz ŁKS – Widzew.

ŁKS – Widzew, transmisja na żywo w TV

Transmisji z derbów Łodzi nie może zabraknąć w telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie dostępna na kanale Polsat Sport. Jeżeli w tym czasie nie będziesz miał dostępu do telewizora, możesz obejrzeć mecz za pośrednictwem internetu, a dostęp do transmisji online możesz uzyskać teraz zupełnie za darmo. Poniżej znajdziesz informacje, co trzeba zrobić.

ŁKS – Widzew: transmisja na żywo za darmo

ŁKS – Widzew, transmisja online

ŁKS – Widzew, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną we wtorkowych derbach dają drużynie gospodarzy. Wpływ na to ma przede wszystkim atut własnego boiska, którym dysponować będzie ŁKS.

ŁKS Łódź Widzew Łódź 2.66 3.25 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2022 10:54 .

