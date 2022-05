PressFocus Na zdjęciu: Mecz ŁKS - Widzew

ŁKS – Widzew: typy i kursy na mecz Fortuna 1. ligi. Wtorkowe derby Łodzi zakończą zmagania w 31. kolejce na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, a stawka meczu już teraz elektryzuje fanów obu drużyn. ŁKS, czy Widzew? Która ekipa zrobi kolejny krok w kierunku powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce? Kto jest faworytem bukmacherów? Postanowiliśmy to sprawdzić.

1. liga ŁKS Łódź Widzew Łódź 2.60 3.25 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2022 15:08 .

ŁKS – Widzew: typy i przewidywania

Poprzednie derby Łodzi obfitowały w bramki i mocno wierzymy, że tak samo stanie się we wtorek, stąd nasze ŁKS Łódź – Widzew Łódź typy bukmacherskie na gole w obie strony. Podział punktów w tym spotkaniu nikogo nie urządza, dlatego liczymy na otwarte widowisko i sporo sytuacji pod obiema bramkami. Zarówno ŁKS, jak i Widzew mają spore problemy w defensywie, a przegrywający nie będzie miał nic do stracenia i będzie zmuszony rzucić się do szaleńczych ataków. Taka strategia to zapowiedź gigantycznych emocji i – miejmy nadzieję – kilku bramek. Nasz typ: BTTS.

ŁKS – Widzew: analiza przedmeczowa

Derby Łodzi to za każdym razem niezwykle elektryzujące wydarzenie, natomiast już dawno starcie ŁKS-u z Widzewem nie miało tak gigantycznej stawki. To spotkanie zakończy 31. serię gier Fortuna 1. ligi, a oba zespoły mają nóż na gardle i muszą ten mecz wygrać za wszelką cenę. To zapowiedź gigantycznych emocji oraz – mocno w to wierzymy – kilku bramek w obie strony.

Na czym opieramy nasze ŁKS Łódź – Widzew Łódź typy bukmacherskie? Skąd takie, a nie inne obstawianie derbów Łodzi ze strony ekipy typerów serwisu Goal.pl? Taki scenariusz wydaje nam się całkiem prawdopodobny. I to co najmniej z kilku powodów!

Po pierwsze remis nie urządza żadnej ze stron. ŁKS wygrał tylko 1/6 poprzednich meczów, przegrał dwa spotkania z rzędu i na ten moment nie może liczyć nawet na udział w barażach o ekstraklasę. Pomijając derby Łodzi do rozegrania pozostaną jeszcze tylko trzy mecze, a zatem margines błędu ograniczony został do minimum.

Niewiele mniejszy nóż na gardle mają piłkarze Widzewa. Co prawda ekipa Janusza Niedźwiedzia jest pewna udziału w barażach, jednak nie to było celem gości u progu rundy wiosennej. Widzewiacy przystępowali do niej ze sporą zdobyczą punktową i wydawali się niemalże murowanym kandydatem do awansu. Słaba forma na wiosnę sprawiła jednak, że Widzew dał się wyprzedzić Arce i teraz to on musi drżeć o powrót do ekstraklasy bez konieczności udziału w barażach.

W pamięci mamy również poprzednie mecze bezpośrednie. Ostatnie dwa pojedynki H2H były kapitalnymi widowiskami i zakończyły się remisami 2:2, a opcja BTTS miała miejsce w 4/6 poprzednich meczów między łódzkimi klubami.

Wszystko to razem wzięte sprawia, że mocno wierzymy w nasze ŁKS Łódź – Widzew Łódź typy bukmacherskie i trudno nam sobie wyobrazić scenariusz, w którym jednemu z golkiperów udałoby się zachować czyste konto. Obie ekipy nie mają tutaj nic do stracenia, a jeśli tylko na tablicy świetlnej zbyt długo nie będzie utrzymywał się bezbramkowy remis, to o powodzenie naszego kuponu jesteśmy dość spokojni.

ŁKS – Widzew: historia spotkań bezpośrednich

Wtorkowy pojedynek będzie 68. derbami Łodzi w historii. Ich bilans jest zdecydowanie korzystniejszy dla ekipy gości. Widzew wygrał 27 razy, ŁKS “tylko” 13, a 27 spotkań zakończyło się podziałem punktów. Bilans bramkowy to 95-70 na korzyść Widzewa.

Po raz ostatni obie ekipy zmierzyły się w październiku ub.r. Wówczas na stadionie przy ul. Piłsudskiego po kapitalnym meczu obfitującym w gole i niestety kartki padł remis 2:2.

ŁKS po raz ostatni wygrał pojedynek derbowy w 2020 roku, natomiast znacznie dłużej na zwycięstwo z rywalem zza miedzy czekają fani Widzewa. Goście po raz ostatni wygrali derby w 2010 roku i mocno ostrzą sobie zęby na to, aby po przeszło dekadzie dokonać tej sztuki ponownie.

ŁKS – Widzew: kursy bukmacherskie

Jak prezentują się kursy bukmacherskie na mecz ŁKS Łódź – Widzew Łódź? W kim analitycy topowych operatorów z licencją w Polsce upatrują faworyta wtorkowych derbów Łodzi? Sprawdzamy.

Zdaniem oddsmakerów forBET-u nieco bliżej wygranej powinni być gospodarze. Obstawiając triumf ŁKS-u można pomnożyć swój depozyt po kursie 2.55, remis wyceniony został na 3.25, natomiast kibice Widzewa typujący triumf swoich ulubieńców zrobią to w forBET po kursie 3.35.

Jak będzie? Czy analitycy bukmachera forBET po raz kolejny będą mieli rację w swoim typowaniu, czy też może tym razem zabraknie im szczęścia? Przekonamy się we wtorkowy wieczór.

ŁKS – Widzew: przewidywane składy

Typowanie meczu ŁKS Łódź – Widzew Łódź byłoby o niebo łatwiejsze, gdybyśmy znali wyjściowe składy, jakie we wtorek poślą w bój obaj szkoleniowcy. Póki co musimy opierać się na medialnych przypuszczeniach i informacjach wydostających się z obu szatni.

Opiekun ŁKS-u Marcin Pogorzała na 100% nie będzie mógł skorzystać z pauzującego za kartki Javiego Moreno oraz Antonio Domingueza. Pod sporym znakiem zapytania stoi występ Jakuba Tosika, który odniósł bardzo nieprzyjemny uraz głowy w poprzednim meczu w Gdyni, a także Mateusza Kowalczyka – obaj piłkarze przejdą badania lekarskie, po których zapadnie ostateczna decyzja odnośnie ich występu.

Czas na raport medyczny z obozu Widzewa. Szkoleniowiec gości Janusz Niedźwiedź najprawdopodobniej będzie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Jedynymi graczami narzekającymi na drobne urazy są Bartosz Guzdek oraz Przemysław Kita, ale i oni powinni być gotowi na wtorkową batalię przy al. Unii.

ŁKS: Kozioł – Szeliga, Dąbrowski, Monsalve, Marciniak – Kuźma, Trąbka, Ricardinho – Pirulo, Juric, Corral

Widzew: Ravas – Stępiński, Hanousek, Kreuzriegler – Zieliński, Kun, Lipski, Pawłowski – Danielak, Terpiłowski, Hansen

Transmisja meczu ŁKS Łódź – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

Zastanawiacie się gdzie obejrzeć mecz ŁKS Łódź – Widzew Łódź? Transmisja tego spotkania odbędzie się we wtorek 3 maja na kanale Polsat Sport, a początek meczu zaplanowano na godz. 18:00. Godzinę wcześniej rozpocznie się przedmeczowe studio, a w nim opinie ekspertów, komentarze i wywiady.