fot. PressFocus Na zdjęciu: Pirulo

Gdzie oglądać mecz ŁKS – Zagłębie Sosnowiec? Bardzo interesująco zapowiada się piątkowa potyczka z udziałem łodzian i teamu Artura Skowronka. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję z tego starcia w TV i online.

ŁKS – Zagłębie Sosnowiec, gdzie obejrzeć

Obie ekipy dzieli w ligowej tabeli różnica pięciu punktów. ŁKS przed piątkowym spotkaniem plasuje się na trzeciej pozycji z 20 punktami. Tymczasem na 12. miejscu plasuje się ekipa z Sosnowca, mająca 15 oczek na koncie.

Podopieczni Kazimierza Moskala przed przerwą reprezentacyjną podzielili się punktami z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:1). ŁKS ogólnie jest bez wygranej od trzech meczów. Zagłębie natomiast zremisowało z Chojniczanką (1:1).

ŁKS – Zagłębie Sosnowiec, transmisja na żywo w TV

Niestety dla kibiców #PierwszaLigaStylŻycia piątkowy mecz nie będzie dostępny w żadnej polskiej telewizji. Transmisja ze starcia ŁKS – Zagłębie Sosnowiec będzie tylko online.

ŁKS – Zagłębie Sosnowiec: transmisja na żywo za darmo

Bardzo interesująco zapowiada się batalia na stadionie w Łodzi. Rywalizację z udziałem ŁKS-u i Zagłębia Sosnowiec będzie można śledzić w internecie. Transmisja z meczu będzie dostępna na platformie Polsat Box Go. Tymczasem bukmacher Fuksiarz przygotował promocję, dzięki której można do usługi uzyskać darmowy dostęp na 30 dni. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki. Jakie? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

ŁKS – Zagłębie Sosnowiec, transmisja online

Tak jak wspomnieliśmy wyżej potyczkę ŁKS – Zagłębie Sosnowiec będzie można zobaczyć online. Rywalizację będzie dostępna na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, ale także na Smart TV. Usługa jest też dostępna za pomocą dedykowanej strony internetowej.

ŁKS – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy większe szanse na zwycięstwo dają łodzianom. Kursy na wiktorię ŁKS-u zostały ustalone na mniej więcej 2,30.

1. liga ŁKS Łódź Zagłębie Sosnowiec 2.30 3.30 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2022 06:19 .

