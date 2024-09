fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Andruszko

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

ŁKS II – KKS Kalisz, gdzie oglądać?

ŁKS II nie zaczął dobrze sezonu w Betclic 2. Lidze. Aktualnie ekipa Konrada Geregi plasuje się w strefie spadkowej, mając na swoim koncie osiem oczek. To efekt dwóch zwycięstw i dwóch remisów oraz aż sześciu porażek.

KKS Kalisz to natomiast ekipa, mająca jasny plan na trwającą kampanię, aby zakwalifikować się co najmniej do strefy barażowej. Obecnie zespół Marcina Woźniaka znajduje się na siódmej pozycji, mając jednak na swoim koncie tyle samo punktów co szósta Chojniczanka Chojnice. Sprawdź typy na mecz ŁKS II – KKS Kalisz.

ŁKS II – KKS Kalisz, transmisja w TV

Piątkowej potyczki nie będzie można zobaczyć w żadnej tradycyjnej telewizji. Żadna ze stacji nie umieściła spotkania w swojej rozpisce.

ŁKS II – KKS Kalisz, transmisja online

Starcie z udziałem ŁKS-u II Łódź i KKS-u Kalisz zacznie się o godzinie 17:00. Rywalizacji jednak nie będzie można je obejrzeć na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. W każdym razie w ramach 11. kolejki Betclic 2. Ligi są inne starcia, które można obejrzeć między innymi w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

ŁKS II – KKS Kalisz, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną ŁKS-u II 0% wygraną KKS-u Kalisz 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną ŁKS-u II

wygraną KKS-u Kalisz

remisem

ŁKS II – KKS Kalisz, kursy bukmacherskie

Większe szanse na zwycięstwo w piątkowym starciu według ekspertów mają goście. Typ na wygraną KKS-u Kalisz kształtuje się w wysokości 2.37. Remis oszacowano na 3.47. Tymczasem wariant na ewentualne zwycięstwo ŁKS-u II wyceniono na 2.63.

ŁKS Łódź II KKS 1925 Kalisz 2.63 3.47 2.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2024 09:44 .

Gdzie obejrzeć mecz ŁKS II – KKS Kalisz? Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w telewizji i internecie. Kiedy odbędzie się mecz ŁKS II – KKS Kalisz? Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (27 września) o godzinie 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.