PressFocus Na zdjęciu: Salah i Henderson

Liverpool – Watford: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Reds kontynuują swą niesamowitą pogoń za Manchesterem City. Do lidera brakuje im tylko punktu, a na ich drodze staną walczące o utrzymanie Szerszenie. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Liverpool – Watford, gdzie oglądać

Liverpool znajduje się w spektakularnej formie. Dość powiedzieć, że w Premier League zespół ten stracił ostatnio punkty 2 stycznia! The Reds kontynuują serię zwycięstw i dyszą w kark liderującemu Manchesterowi City. Bo choć Obywatele również grają świetnie, czasem zdarzały im się wpadki, co doprowadziło do zniwelowania różnicy pomiędzy nimi, a ekipą Kloppa do zaledwie punktu.

Zdaje się, że zespół znad Mersey kontynuować będzie swoje wywieranie presji. W sobotę zmierzy się on bowiem z Watfordem, który coraz poważniej puka do Championship. Szerszenie przed przerwą reprezentacyjną wygrały z Southampton (2:1), ale w trzech poprzednich meczach wywalczyły zaledwie jedno oczko.

Sprawdź nasze typy na mecz Liverpool – Watford.

Liverpool – Watford, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 31. kolejki Premier League obejrzysz na Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 2.

Liverpool – Watford, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również sobotniego pojedynku na Anfield Road. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Liverpool – Watford, transmisja online

Spotkanie obejrzysz również w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę canalplus.com i wykupisz odpowiedni, sportowy abonament.

Liverpool – Watford, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem nadchodzącego starcia są znajdujący się w niezwykłej formie gospodarze.

Liverpool FC Watford 1.18 8.60 18.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2022 12:10 .

