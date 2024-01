Liverpool - Norwich: transmisja w TV i online. The Reds o awans do 1/8 finału Pucharu Anglii zagrają w niedzielne popołudnie z Kanarkami. Sprawdź gdzie oglądać mecz Liverpool - Norwich.

IMAGO/Dan Weir/Crystal Pix Na zdjęciu: Diogo Jota

Liverpool – Norwich, gdzie oglądać?

Niedzielne spotkanie będzie miało szczególny charakter. Będzie to pierwszy mecz po ogłoszeniu przez Juergena Kloppa, że pożegna się z posadą menedżera Liverpoolu po zakończeniu sezonu. The Reds do rywalizacji z niżej notowanymi Kanarkami przystąpią oczywiście w roli zdecydowanego faworyta. W mijającym tygodniu awansowali do finału Carabao Cup, a teraz będą chcieli zrobić krok w kierunku finału Pucharu Anglii.

The Reds do niedzielnego meczu prawdopodobnie nie przystąpią w optymalnym składzie. Szansę gry może otrzymać kilku zawodników, którzy w rozgrywkach ligowych pełnią funkcję rezerwowych. Nie powinno to jednak gospodarzom przeszkodzić w odniesieniu zwycięstwa i awansie do kolejnej rundy. Sprawdź typy na mecz Liverpool – Norwich.

Liverpool – Norwich, transmisja w TV

Mecz Liverpool – Norwich odbędzie się w niedzielę (28 stycznia) o godzinie 15:30. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Mecz 4. rundy Pucharu Anglii skomentują Mateusz Święcicki i Adrian Gątarek.

Dzisiejszy mecz Liverpoolu, transmisja na żywo

Mecz Liverpoolu o awans do kolejnej rundy Pucharu Anglii możesz obejrzeć także dzięki usłudze STS TV. Dostęp do transmisji uzyskasz spełniając dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z Liverpool – Norwich zostanie odblokowany

Liverpool – Norwich, kto wygra?

Liverpool – Norwich, kursy bukmacherskie

Liverpool jest zdecydowanym faworytem spotkania i nie podlega to żadnym dyskusjom. Takiego zdania są również bukmacherzy, co wyraźnie widać w oferowanych przez nich kursach na ten mecz.

Liverpool FC Norwich 1.16 9.50 15.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 stycznia 2024 09:57 .