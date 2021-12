PressFocus Na zdjęciu: Roberto Firmino

Liverpool – Newcastle: transmisja w telewizji oraz stream online. W ostatnim z czwartkowych spotkań Premier League The Reds w roli zdecydowanego faworyta zmierzą się u siebie z Newcastle United. Sprawdź gdzie obejrzysz mecz w telewizji i za pośrednictwem internetu. W materiale znajdziesz również informację jak zupełnie za darmo uzyskać voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online.

Mecz Liverpoolu dzisiaj, gdzie oglądać

Liverpool w ostatnich tygodniach kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa i obecnie zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli. W czwartkowym meczu z Newcastle United piłkarzy z Anfield Road interesować będzie tylko zwycięstwo. Innego rozstrzygnięcia w zespole The Reds nikt nie bierze pod uwagę.

Sroki, które niedawno odniosły dopiero pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie, nadal znajdują się w strefie spadkowej i raczej nie wydostaną się z niej po najbliższym spotkaniu. Goście nie mają po swojej stronie żadnych argumentów, które dawałyby nadzieję na sprawienie niespodzianki na Anfield Road. Zdobycie przez nich choćby punktów będzie można uznać za sensację.

Jeżeli Liverpool zagra na swoim poziomie, nie powinien mieć problemu z odniesieniem zwycięstwa. Czy tak się stanie? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Liverpool – Newcastle.

Liverpool – Newcastle, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie 17. kolejki Premier League obejrzymy oczywiście “na żywo” w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 21:00 będzie dostępna na kanale Canal+ Sport. Pojedynek dla polskich widzów skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Oglądaj mecze Premier League z kodem GOAL

Bukmacher eWinner zakłady bukmacherskie we współpracy z Canal+ przygotował bardzo atrakcyjną promocję. Nowi klienci bukmachera mogą bowiem uzyskać zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online, za pośrednictwem której możemy oglądać mecze Premier League. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Liverpool – Newcastle, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy wyżej mecze Premier League można oglądać także za pośrednictwem internetu. Wystarczy mieć wykupiony odpowiedni pakiet w usłudze Canal+ online, która jest również dostępna na aplikacje mobilne. Wyżej przedstawiliśmy natomiast sposób na otrzymanie 30-dniowego dostępu do usługi zupełnie za darmo.

Liverpool – Newcastle, kursy bukmacherskie

The Reds są murowanym faworytem do zwycięstwa. Bukmacherzy w takiej roli stawiają ich bez żadnych wątpliwości. Wystarczy powiedzieć, że kursy na wygraną gości z St James’ Park przekraczają 20.00.

Liverpool FC Newcastle United 1.14 10.0 23.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16. grudnia 2021 13:00 .

