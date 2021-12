Liverpool FC – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (16.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Newcastle: typy i kursy na mecz Premier League. The Reds do czwartkowego spotkania, które rozegrane zostanie w ramach 17. kolejki Premier League przystąpią w roli murowanego faworyta do zdobycia trzech punktów. Każde inne rozstrzygnięcie będzie dużym zaskoczeniem.

Liverpool – Newcastle, typy i przewidywania

Liverpool jest murowanym faworytem do zwycięstwo – nie można mieć co do tego wątpliwości. Na Anfield Road raczej nikt nie bierze pod uwagi innego scenariusza niż zdobycie trzech punktów. My również nie spodziewamy się tutaj żadnego zaskoczenia.

Kursy na czystą “jedynkę” jednak nie zachęcają. Dlatego też idziemy nieco dalej i stawiamy zarówno na wygraną Liverpoolu w całym meczu, jak i ich prowadzenie do przerwy. Taka sytuacja miała miejsce w 9 z 16 dotychczasowych spotkań The Reds w tym sezonie, a biorąc pod uwagę formę Newcastle statystyka ta może zostać bez wątpienia poprawiona. Nasz typ: przerwa/koniec: 1/1

Liverpool – Newcastle, ostatnie wyniki

Czwartkowe spotkanie będzie pojedynkiem kroczącego w ostatnich tygodniach od zwycięstwa do zwycięstwa zespołu Liverpoolu z niepotrafiącym się w dalszym ciągu wydostać ze strefy spadkowej Newcastle United. Nic nie wskazuje to, aby po meczu na Anfield Road miało się coś w tej kwestii zmienić.

Liverpool, biorąc po uwagę wszystkie rozgrywki, może się obecnie pochwalić świetną serią siedmiu kolejnych wygranych. W tym czasie podopieczni Juergena Kloppa odnieśli pięć zwycięstw na boiskach Premier League. Wygrywali kolejno z Arsenalem (4:0), Southampton (4:0), Evertonem (4:1), Wolverhamptonem (1:0) i ostatnio Aston Villą (1:0). Choć zwycięstwa w dwóch ostatnich kolejkach nie były zbyt okazałe, niemiecki szkoleniowiec The Reds nie ma jednak powodu do narzekań.

W czwartek rywalem Liverpoolu będzie Newcastle, które w tym sezonie odniosło zaledwie jedno zwycięstwo. Miało to miejsce niedawno, bo 4 grudnia – 1:0 z Burnley, ale wskoczenia na dobrą drogę nie potwierdzili w ostatni weekend, kiedy wysoko 0:4 przegrali z Leicester. Tym samym przed pojedynkiem z Liverpoolem Sroki nie mają po swojej stronie żadnych argumentów i wywiezienie przez nich z Anfield Road choćby jednego punktu trzeba będzie traktować jako sensację.

Liverpool – Newcastle, historia

Choć Liverpool po raz ostatni z Newcastle przegrał w 2015 roku i od dziewięciu pojedynków jest niepokonany, w żadnym wypadku nie może lekceważyć swojego rywala. The Reds w tym sezonie odnieśli pięć zwycięstw, a w czterech pozostałych Sroki zdołały urwać im punkty. Tak było również dwukrotnie w poprzednim sezonie, kiedy pierwsze spotkanie na St James’ Park zakończyło się bezbramkowym remisem, natomiast w meczu na Anfield Road padł remis 1:1.

Liverpool – Newcastle, kursy bukmacherskie

Kursy na wygraną Liverpoolu w czwartkowym meczu ledwo przekraczają 1.10. Spodziewający się w tym spotkaniu sensacji mogą rozważyć postawienie na remis, w przypadku którego można liczyć na kursy grubo przekraczające 8.00. Taki kurs znajdziecie między innymi w ofercie największego polskiego bukmachera, a wykorzystując STS kod promocyjny otrzymacie bogaty pakiet powitalny, w skład którego wchodzi między innymi zakład bez ryzyka do 234 zł.

Liverpool – Newcastle, transmisja meczu

Meczom na Anfield Road zawsze towarzyszą duże emocje. Tak samo powinno być przy okazji czwartkowego spotkania Liverpoolu z Newcastle. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 21:00 będzie można obejrzeć na żywo na kanale Canal+ Sport. Internetowa transmisja będzie dostępna za pośrednictwem usługi Canal+ online. Mecz skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

