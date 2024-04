Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Liverpool – Atalanta, gdzie oglądać

W czwartek Liverpool FC rozpocznie zmagania, których stawką będzie miejsce w półfinale Ligi Europy. The Reds marzą o tym, by pożegnać się z Juergenem Kloppem mistrzostwem Anglii, ale i triumf w rozgrywkach europejskich drugiego rzędu byłby ładnym domknięciem pięknej historii. Przeciwnikami Anglików będą piłkarze Atalanty Bergamo. La Dea nie przeżywa najlepszego momentu. Przegrała pierwszy mecz półfinału Pucharu Włoch, a do tego uległa w Serie A Bologni. Nie ulega wątpliwości, że to gospodarze są faworytami czwartkowego starcia.

Liverpool – Atalanta, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmisji meczów Ligi Europy w Polsce posiada platforma streamingowa Viaplay. Czwartkowy mecz nie będzie zatem dostępny w tradycyjnej telewizji.

Liverpool – Atalanta, transmisja online

Spotkanie Ligi Europy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Anfield Road.

Liverpool – Atalanta, kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami najbliższego spotkania są podopieczni Juergena Kloppa.

Liverpool FC Atalanta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2024 09:06 .

