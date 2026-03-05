Linette – Krueger: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (05.03.2026)

17:21, 5. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Magda Linette rozpoczyna występ w turnieju WTA Indian Wells. W pierwszej rundzie zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krueger. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Linette - Krueger w TV i online.

Magda Linette
Andrew Sumner/Alamy Na zdjęciu: Magda Linette

Linette – Krueger, gdzie obejrzeć na żywo?

Magda Linette rozpocznie rywalizację w turnieju WTA Indian Wells od pojedynku z Ashlyn Krueger. Polka w ostatnich tygodniach prezentowała nierówną formę, jednak wciąż potrafi być groźna dla wyżej notowanych rywalek. Turniej w Kalifornii to dla niej jedna z ważniejszych imprez pierwszej części sezonu.

Krueger należy do grona młodych tenisistek, które w ostatnich miesiącach zaczęły regularnie pojawiać się w głównych drabinkach turniejów WTA. Amerykanka dobrze czuje się na twardych kortach i przy wsparciu publiczności będzie chciała sprawić niespodziankę. Dla obu zawodniczek będzie to pierwsze bezpośrednie starcie. Transmisja meczu dostępna będzie w telewizji oraz w internecie.

Linette – Krueger, transmisja w TV

Mecz pierwszej rundy turnieju WTA Indian Wells Linette – Krueger rozegrany zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 19:00. Transmisja telewizyjna dostępna będzie na kanałach Canal+ Sport oraz w serwisie Canal+ online.

Gdzie oglądać mecz Linette – Krueger?

Kiedy rozegrany zostanie mecz Linette – Krueger?

Spotkanie Linette – Krueger rozegrane zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 19:00.