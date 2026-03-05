Linette – Krueger: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (05.03.2026)

Linette – Krueger, gdzie obejrzeć na żywo?
Magda Linette rozpocznie rywalizację w turnieju WTA Indian Wells od pojedynku z Ashlyn Krueger. Polka w ostatnich tygodniach prezentowała nierówną formę, jednak wciąż potrafi być groźna dla wyżej notowanych rywalek. Turniej w Kalifornii to dla niej jedna z ważniejszych imprez pierwszej części sezonu.
Krueger należy do grona młodych tenisistek, które w ostatnich miesiącach zaczęły regularnie pojawiać się w głównych drabinkach turniejów WTA. Amerykanka dobrze czuje się na twardych kortach i przy wsparciu publiczności będzie chciała sprawić niespodziankę. Dla obu zawodniczek będzie to pierwsze bezpośrednie starcie. Transmisja meczu dostępna będzie w telewizji oraz w internecie.
Linette – Krueger, transmisja w TV
Mecz pierwszej rundy turnieju WTA Indian Wells Linette – Krueger rozegrany zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 19:00. Transmisja telewizyjna dostępna będzie na kanałach Canal+ Sport oraz w serwisie Canal+ online.
Linette – Krueger: transmisja za darmo
Spotkanie Linette – Krueger można obejrzeć ZA DARMO dzięki transmisji prowadzonej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do streamu, wystarczy spełnić dwa proste warunki.
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł
- Transmisja z meczu Linette – Krueger zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”
Spotkanie Linette – Krueger rozegrane zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 19:00.