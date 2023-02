IMAGO / Picture Point Na zdjęciu: Piłka Ligi Mistrzów

Faza pucharowa Ligi Mistrzów: transmisja w TV i online. We wtorek i środę rozegrane zostaną pierwsze spotkania fazy pucharowej Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23. Wszystkie spotkania można oglądać w telewizji i za pośrednictwem online. Sprawdź gdzie oglądać Ligę Mistrzów.

Liga Mistrzów 2023: gdzie oglądać?

Na placu boju w Lidze Mistrzów pozostało 16 zespołów, które w najbliższych tygodniach będą rywalizować o awans do ćwierćfinału. W ramach 1/8 finału nie zabraknie także hitów. Czekają nas między innymi pojedynki Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium czy Liverpoolu z Realem Madryt. Żadna z tych drużyn nie chciałaby pożegnać się z rozgrywkami już na tym etapie.

Wszystkie spotkania fazy pucharowej Ligi Mistrzów będzie można oglądać “na żywo” w polskiej telewizji oraz za pośrednictwem internetu.

Liga Mistrzów 2023: transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji wszystkich meczów Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23 dysponuje stacja Polsat. Spotkania 1/8 finału będzie można oglądać “na żywo” na kanałach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2. Ponadto jedno spotkanie w każdym tygodniu pokaże TVP Sport.

Liga Mistrzów 2023: transmisja online

Rywalizację o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów można również oglądać za pośrednictwem internetu. Umożliwiają to usługi CANAL+ online i Polsat Box Go. Użytkownicy goal.pl mogą skorzystać z ciekawej promocji na dostęp do pierwszej z nich. Rejestrując konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony i decydując się na półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, zaoszczędzimy aż 126 zł. Miesięczny koszt w tym wypadku wyniesie tylko 48 zł (w standardowej ofercie – 69 zł).

Kiedy mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Pierwsze spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów rozegrane zostaną w dniach 14-22 lutego. Rewanże odbędą się z kolei w dniach 7-15 marca.

