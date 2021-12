PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Lens – PSG: transmisja w TV oraz stream online. Przemysław Frankowski kontra Lionel Messi – tak z punktu widzenia polskiego kibica można określić sobotnie spotkanie 17. kolejki Ligue 1. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 17:00, będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Lens – PSG, gdzie oglądać

RC Lens jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń obecnego sezonu francuskiej ekstraklasy. Jeszcze niedawno zajmował drugie miejsce w tabeli, ale po serii trzech kolejnych meczów bez wygranej osunął się na piątą lokatę. Ważnym zawodnikiem drużyny jest reprezentant Polski Przemysław Frankowski, który teraz będzie miał okazję sprawdzić swoje umiejętności w meczu z drużyną złożoną z czołowych zawodników na świecie.

Nie ma wątpliwości, że zdecydowanym faworytem do wygranej w tym meczu jest PSG i każdy inny wynik niż jego zwycięstwo będzie ogromną niespodzianką. Nie oznacza to jednak, że zespół Mauricio Pochettino czeka na Stade Bollaert-Delelis łatwa przeprawa. Lens u siebie w tym sezonie doznało tylko jednej porażki i będzie starało się postawić faworyzowanym rywalom trudne warunki.

PSG o tym jak trudno gra się na stadionie Lens przekonało się już w poprzednim sezonie, kiedy sensacyjnie przegrało 0:1. Jak będzie tym razem? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Lens – PSG.

Lens – PSG, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Lens z PSG będzie dostępne w polskiej telewizji na kilku kanałach. Transmisję, która rozpocznie się o godzinie 21:00, będziemy mogli obejrzeć na Eleven Sports 2, Eleven Sports 4 i Canal+ Family.

Lens – PSG, transmisja online

Mecz na Stade Bollaert-Delleis obejrzymy także online – za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Canal+ online. Teraz można uzyskać do niej zupełnie za darmo dostęp na 30 dni. Poniżej przedstawiamy co trzeba zrobić.

Oglądaj mecze Ligue 1 z kodem GOAL

Spotkania francuskiej Ligue 1 można oglądać w usłudze Canal+ online, do której można teraz otrzymać darmowy dostęp na 30 dni. To oferta legalnego polskiego bukmachera eWinner. Poniżej przedstawiamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Lens – PSG, kursy bukmacherskie

Paris Saint-Germain jest faworytem do wygranej i nie ma w tym nic dziwnego. Bukmacherzy podchodzą jednak do tego spokojnie i wcale nie stawiają paryżan w roli murowanego faworyta, choć zdają sobie sprawę, że goście będą mieli po swojej stronie zdecydowanie więcej argumentów.

RC Lens Paris Saint-Germain 4.90 4.30 1.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4. grudnia 2021 07:33 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin