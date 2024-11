Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.11.2024)

Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać?

Lechia Gdańsk walczy o opuszczenie strefy spadkowej w PKO Ekstraklasie. W sobotę (23 listopada) podopieczni Szymona Grabowskiego zmierzą się z Pogonią Szczecin w meczu 16. kolejki. Beniaminek ostatni raz triumfował 14 września, a przed przerwą reprezentacyjną zanotował bezbramkowy remis z Koroną Kielce. Z kolei Portowcy, mający za sobą dwie kolejne porażki, liczą na przełamanie w Trójmieście. Jakie są typy na spotkanie Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin?

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: transmisja w TV

Sobotni mecz Lechii z Pogonią będzie transmitowany w telewizji na antenie Canal+ Sport 3. Spotkanie skomentują Adam Marchliński oraz Michał Żyro.

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: stream online

Mecz będzie również dostępny w internecie w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, ale też do spotkań Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: kto wygra?

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe. Wedle kursów bukmacherskich w STS faworytem meczu jest Pogoń Szczecin. Jeśli uważasz, że po zwycięstwo sięgną Portowcy, to taki kurs jest na poziomie około 1.95. Z kolei jeżeli myślisz, że wygrają piłkarze Lechii Gdańsk, to kurs wynosi mniej więcej 3.50.

Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin 3.50 3.70 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2024 05:41 .

Gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w internecie w usłudze CANAL+ Online.



Kiedy odbędzie się spotkanie Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (23 listopada) o godzinie 14:45.

