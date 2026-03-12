Lech Poznań zagra z Szachtarem Donieck w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Rywalizacja na Enea Stadionie odbędzie się w czwartek (12 marca) o godz. 18:45. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Palma

Lech – Szachtar: gdzie oglądać?

Lech Poznań podejmie Szachtara Donieck na Enea Stadionie w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Mistrz Polski w poprzedniej fazie europejskich rozgrywek poradził sobie w dwumeczu z fińskim KuPS Kuopio, a teraz liczy na awans do ćwierćfinału. Kolejorz wiosną zanotował serię sześciu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. Ostatnio jednak Poznaniacy przegrali dwa spotkania z rzędu.

Szachtar pod wodzą Ardy Turana jest obecnie liderem ukraińskiej ekstraklasy. W rundzie rewanżowej wygrał wszystkie trzy ligowe spotkania. Z kolei fazę ligową Ligi Konferencji nasi wschodni sąsiedzi zakończyli na szóstej pozycji. Rewanż zaplanowano na przyszły tydzień w Krakowie, gdzie swoje domowe mecze w europejskich pucharach rozgrywa ukraińska drużyna.

Lech – Szachtar: transmisja w TV

Mecz Lecha Poznań z Szachtarem Donieck będzie transmitowany w telewizji na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Rywalizację skomentują Bożydar Iwanow oraz Maciej Żurawski.

Lech – Szachtar: stream online

Ponadto starcie pomiędzy Lechem Poznań a Szachtarem Donieck będzie dostępny na żywo w usłudze Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Bułgarskiej rozbrzmi o godzinie 18:45.

Lech – Szachtar: sonda

Kto wygra mecz? Lech Poznań

Remis

Szachtar Donieck Lech Poznań

Remis

Szachtar Donieck 0 Votes

Lech – Szachtar: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, nie ma wyraźnego faworyta czwartkowego starcia rozgrywanego przy Bułgarskiej. Kursy na zwycięstwo Lecha Poznań oscylują wokół 2.57. Triumf Szachtara Donieck jest na poziomie około 2.77, a remis 3.30.

Lech Poznań Szachtar Donieck 2.57 3.30 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2026 16:10

Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Szachtar Donieck? Spotkanie w Poznaniu rozpocznie w czwartek (12 marca) o godzinie 18:45. Gdzie obejrzeć spotkanie Lech Poznań – Szachtar Donieck? Mecz będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.