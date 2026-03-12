Lech – Szachtar: gdzie oglądać?
Lech Poznań podejmie Szachtara Donieck na Enea Stadionie w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Mistrz Polski w poprzedniej fazie europejskich rozgrywek poradził sobie w dwumeczu z fińskim KuPS Kuopio, a teraz liczy na awans do ćwierćfinału. Kolejorz wiosną zanotował serię sześciu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. Ostatnio jednak Poznaniacy przegrali dwa spotkania z rzędu.
Szachtar pod wodzą Ardy Turana jest obecnie liderem ukraińskiej ekstraklasy. W rundzie rewanżowej wygrał wszystkie trzy ligowe spotkania. Z kolei fazę ligową Ligi Konferencji nasi wschodni sąsiedzi zakończyli na szóstej pozycji. Rewanż zaplanowano na przyszły tydzień w Krakowie, gdzie swoje domowe mecze w europejskich pucharach rozgrywa ukraińska drużyna.
Lech – Szachtar: transmisja w TV
Mecz Lecha Poznań z Szachtarem Donieck będzie transmitowany w telewizji na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Rywalizację skomentują Bożydar Iwanow oraz Maciej Żurawski.
Lech – Szachtar: stream online
Ponadto starcie pomiędzy Lechem Poznań a Szachtarem Donieck będzie dostępny na żywo w usłudze Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Bułgarskiej rozbrzmi o godzinie 18:45.
Lech – Szachtar: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, nie ma wyraźnego faworyta czwartkowego starcia rozgrywanego przy Bułgarskiej. Kursy na zwycięstwo Lecha Poznań oscylują wokół 2.57. Triumf Szachtara Donieck jest na poziomie około 2.77, a remis 3.30.
Spotkanie w Poznaniu rozpocznie w czwartek (12 marca) o godzinie 18:45.
