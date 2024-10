Lech Poznań – Motor Lublin: Transmisja TV i stream online (05.10.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Radosław Murawski

Reklama

Lech Poznań – Motor Lublin: gdzie oglądać?

To z pewnością będzie jedno z ciekawszych sobotnich spotkań w PKO Ekstraklasie. Lech Poznań, jako lider tabeli podejmie na własnym stadionie zespół Motoru Lublin, czyli dość dobrze spisującego się w tym sezonie beniaminka ligi. Oczywiście, Kolejorz jest bardzo mocnym faworytem tego starcia i trudno spodziewać się innego wyniku niż pewne trzy punkty zespołu ze stolicy Wielkopolski.

Lech Poznań – Motor Lublin: transmisja TV

Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Sport 3. Początek meczu w sobotę 5 października 2024 roku o godzinie 20:15.

Lech Poznań – Motor Lublin: stream online

Rywalizację w Poznaniu można również śledzić na CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajduje się również pakiet meczów Ligi Mistrzów.

Reklama

Lech Poznań – Motor Lublin: kto wygra?

Kto wygra mecz? Lech Poznań 78% Remis 13% Motor Lublin 9% 23 + Głosy Oddaj swój głos: Lech Poznań

Remis

Motor Lublin

Lech Poznań – Motor Lublin: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Motor Lublin? Początek meczu w sobotę 5 października 2024 roku o godzinie 20:15. Gdzie obejrzeć mecz Lech Poznań – Motor Lublin? Mecz można obejrzeć w telewizji na antenie Canal+ Sport 3 i w Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.