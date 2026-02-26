Lech Poznań zagra na własnym stadionie z fińskim KuPS Kuopio w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się w czwartek (26 lutego) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Lech – KuPS: gdzie oglądać?

Lech Poznań podejmie KuPS Kuopio w rewanżowym spotkaniu fazy play-off Ligi Konferencji. W Finlandii mistrz Polski odniósł pewne zwycięstwo (2:0) i wypracował sobie solidną zaliczkę przed rewanżem. Zresztą Kolejorz jest w świetnej formie. Notuje serię czterech zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach i zamierza przypieczętować awans do 1/8 finału na własnym stadionie.

Z kolei Finowie nie rozpoczęli jeszcze nowego sezonu ligowego, podtrzymując rytm meczowy jedynie w krajowym pucharze. Dodatkowo zimowe roszady kadrowe mogą sprawić, że drużyna z Kuopio wciąż potrzebuje czasu, by osiągnąć optymalną formę.

Lech – KuPS: transmisja w TV

Rewanżowy mecz między Lechem Poznań a KuPS Kuopio będzie do objerzenia na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Spotkanie skomentują Bożydar Iwanow oraz Maciej Żurawski. Początek rywalizacji na stadionie przy Bułgarskiej o godzinie 21:00.

Lech – KuPS: stream online

Rywalizacja Lecha Poznań z fińskim KuPS Kuopio będzie także dostępna na żywo w internecie. Spotkanie zostanie wyemitowane w usłudze Polsat Box Go.

Lech – KuPS: sonda

Lech – KuPS: kursy bukmacherskie

Lech Poznań KuPS 1.17 7.50 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2026 22:06

Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – KuPS Kuopio? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek (26 lutego) o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Lech Poznań – KuPS Kuopio? Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2 oraz w usłudze Polsat Box Go.

