Lech – KuPS: gdzie oglądać?
Lech Poznań podejmie KuPS Kuopio w rewanżowym spotkaniu fazy play-off Ligi Konferencji. W Finlandii mistrz Polski odniósł pewne zwycięstwo (2:0) i wypracował sobie solidną zaliczkę przed rewanżem. Zresztą Kolejorz jest w świetnej formie. Notuje serię czterech zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach i zamierza przypieczętować awans do 1/8 finału na własnym stadionie.
Z kolei Finowie nie rozpoczęli jeszcze nowego sezonu ligowego, podtrzymując rytm meczowy jedynie w krajowym pucharze. Dodatkowo zimowe roszady kadrowe mogą sprawić, że drużyna z Kuopio wciąż potrzebuje czasu, by osiągnąć optymalną formę.
Lech – KuPS: transmisja w TV
Rewanżowy mecz między Lechem Poznań a KuPS Kuopio będzie do objerzenia na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Spotkanie skomentują Bożydar Iwanow oraz Maciej Żurawski. Początek rywalizacji na stadionie przy Bułgarskiej o godzinie 21:00.
Lech – KuPS: stream online
Rywalizacja Lecha Poznań z fińskim KuPS Kuopio będzie także dostępna na żywo w internecie. Spotkanie zostanie wyemitowane w usłudze Polsat Box Go.
Lech – KuPS: sonda
Kto awansuje do 1/8 finału Ligi Konferencji?
- Lech Poznań
- KuPS Kuopio
0 Votes
Lech – KuPS: kursy bukmacherskie
Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek (26 lutego) o godzinie 21:00.
Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2 oraz w usłudze Polsat Box Go.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.