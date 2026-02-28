Paris Saint-Germain w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Le Havre w rozgrywkach Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Le Havre – PSG, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain swoje najbliższe spotkanie rozegra już w sobotni wieczór. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się na wyjeździe z Le Havre AC w ramach 24. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po wyeliminowaniu AS Monaco z rozgrywek Ligi Mistrzów i awansie do 1/8 finału.

Le Havre natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Gospodarze sobotniego pojedynku okazali się bowiem gorsi od Nantes (0:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem mocno jednostronnie.

Le Havre – PSG, transmisja w TV

Spotkanie Le Havre – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Le Havre – PSG, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz też oglądać drogą internetową. Dostęp do transmisji będzie na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

Le Havre – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Le Havre

remisem

wygraną PSG wygraną Le Havre

remisem

wygraną PSG 0 Votes

Le Havre – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego starcia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.28. W przypadku zwycięstwa Le Havre natomiast sięga nawet 9.40.

Le Havre Paris Saint-Germain 9.40 5.75 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 17:04

Gdzie oglądać mecz Le Havre – PSG? Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Le Havre – PSG? Mecz odbędzie się już w sobotę (28 lutego) o godzinie 21:05.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.