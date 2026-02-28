Le Havre – PSG, gdzie oglądać?
Paris Saint-Germain swoje najbliższe spotkanie rozegra już w sobotni wieczór. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się na wyjeździe z Le Havre AC w ramach 24. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po wyeliminowaniu AS Monaco z rozgrywek Ligi Mistrzów i awansie do 1/8 finału.
Le Havre natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Gospodarze sobotniego pojedynku okazali się bowiem gorsi od Nantes (0:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem mocno jednostronnie.
Le Havre – PSG, transmisja w TV
Spotkanie Le Havre – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.
Le Havre – PSG, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz też oglądać drogą internetową. Dostęp do transmisji będzie na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
Le Havre – PSG, kto wygra?
Le Havre – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego starcia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.28. W przypadku zwycięstwa Le Havre natomiast sięga nawet 9.40.
Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
Mecz odbędzie się już w sobotę (28 lutego) o godzinie 21:05.
