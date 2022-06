PressFocus Na zdjęciu: Artur Szpilka

KSW 71: gdzie oglądać galę i ile kosztuje PPV? Kolejna gala jednej największych europejskich federacji MMA odbędzie się już w sobotę w Arena Toruń. Jej wydarzeniem będzie niewątpliwie debiut w oktagonie byłego boksera Artura Szpilki. Sprawdź o której rozpocznie się gala i gdzie będzie dostępna transmisja.

Gdzie oglądać KSW 71?

W przypadku transmisji gali KSW 71 nic nie zmieniło się w porównaniu do poprzednich edycji. Wyłączne prawa do transmitowania rywalizacjo należą do platformy streamingowej Viaplay i tylko za jej pośrednictwem będzie można obejrzeć wszystkie walki podczas sobotniej gali KSW 71. Co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji? W pierwszej kolejności musisz dokonać rejestracji konta w Viaplay, a następnie wykupić subskrypcję. Jej miesięczny koszt wynosi 34 zł i daje dostęp do całej oferty Viaplay.

Oglądaj KSW 71 w Viaplay. Załóż konto!

KSW 71: PPV cena

Transmisja z gali KSW 71 będzie dostępna za pośrednictwem internetu na platformie Viaplay. Działająca od ubiegłego roku na polskim rynku platforma posiada wyłączne prawa do transmisji tej gali. Możliwość jej obejrzenia wiąże się z koniecznością poniesienia kosztu w wysokości 34 zł. Dzięki temu można uzyskać miesięczny dostęp do całej oferty Viaplay.

Dostępna będzie również transmisja dla osób przebywających lub mieszkających poza Polską. Prowadzona będzie na oficjalnej stronie KSW, a koszt wykupu PPV wynosi 40 zł.

Zobacz także: KSW 71: Gdzie obstawiać? Typy i kursy bukmacherskie

O której godzinie KSW 71?

Gala KSW 71 odbędzie się w sobotę (18 czerwca). W jej trakcie odbędzie się dziewięć pojedynków, a w klatce znajdą się między innymi Artur Szpilka, Marcin Różalski czy Borys Mańkowski. Gala, która odbędzie się w Toruniu, rozpocznie się o godzinie 19:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.