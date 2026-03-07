Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.03.2026)

Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza to mecz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek spotkania zaplanowano na sobotę (7 marca) o godz. 14:45. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Antonin

Korona – Bruk-Bet Termalica: gdzie oglądać?

Korona Kielce podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza na Exbud Arenie w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni przegrali dwa ostatnie spotkania i obecnie zajmują 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Drużyna prowadzona przez Jacka Zielińskiego nie zachwyca również na własnym stadionie. Ostatni raz zwyciężyła u siebie pod koniec września.

W jeszcze gorszej formie znajdują się Słoniki. Zespół Marcina Brosza zajmuje ostatnie miejsce, a na ligowe zwycięstwo czeka już dokładnie trzy miesiące. Po raz ostatni Bruk-Bet Termalica po trzy punkty sięgnął na początku listopada, gdy na wyjeździe pokonał Legię Warszawa.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Korona – Bruk-Bet Termalica: transmisja w TV

Spotkanie Korony Kielce z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza będzie dostępne na żywo w telewizji. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3, a Gabriel Rogaczewski i Michał Trela skomentują rywalizację.

Korona – Bruk-Bet Termalica: stream online

Ponadto mecz Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza będzie dostępny w usłudze streamingowej CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać ze specjalnej oferty przygotowanej przez Fortunę. Pierwszy gwizdek na Exbud Arenie o godzinie 14:45.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Korona – Bruk-Bet Termalica: sonda

Kto wygra mecz? Korona Kielce

Remis

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Korona Kielce

Remis

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 Votes

Korona – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie

Korona Kielce Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.85 4.00 5.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2026 15:01

Kiedy odbędzie się mecz Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Spotkanie rozpocznie się w sobotę (7 marca) o godzinie 14:45. Gdzie obejrzeć spotkanie Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.