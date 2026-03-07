Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.03.2026)

Korona – Bruk-Bet Termalica: gdzie oglądać?
Korona Kielce podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza na Exbud Arenie w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni przegrali dwa ostatnie spotkania i obecnie zajmują 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Drużyna prowadzona przez Jacka Zielińskiego nie zachwyca również na własnym stadionie. Ostatni raz zwyciężyła u siebie pod koniec września.
W jeszcze gorszej formie znajdują się Słoniki. Zespół Marcina Brosza zajmuje ostatnie miejsce, a na ligowe zwycięstwo czeka już dokładnie trzy miesiące. Po raz ostatni Bruk-Bet Termalica po trzy punkty sięgnął na początku listopada, gdy na wyjeździe pokonał Legię Warszawa.
Korona – Bruk-Bet Termalica: transmisja w TV
Spotkanie Korony Kielce z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza będzie dostępne na żywo w telewizji. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3, a Gabriel Rogaczewski i Michał Trela skomentują rywalizację.
Korona – Bruk-Bet Termalica: stream online
Ponadto mecz Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza będzie dostępny w usłudze streamingowej CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać ze specjalnej oferty przygotowanej przez Fortunę. Pierwszy gwizdek na Exbud Arenie o godzinie 14:45.
