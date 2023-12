PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Korona – Lech, gdzie oglądać

Choć być może “najtwardsze” liczby tego nie pokazują, Lech Poznań znajduje się w poważnym dołku. Co prawda Kolejorz zajmuje trzecią lokatę w tabeli, ale do lidera traci już aż siedem punktów. Trudno się temu dziwić, skoro w pięciu ostatnich kolejkach podopieczni Johna van den Broma wygrali zaledwie raz – i to ze słabiutkim Ruchem Chorzów. W sobotę czeka ich wyjazd na stadion Korony Kielce. Scyzory też wygrały tylko raz w pięciu ostatnich meczach i również na gwałt potrzebują oczek. Mają zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową.

Korona – Lech, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz obejrzysz na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra.

Korona – Lech, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

Korona – Lech, kursy bukmacherskie

Mimo ostatniej, rozczarowującej formy, to Kolejorz ma zdecydowanie większe szanse na triumf w sobotnim starciu.

Korona Kielce Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 grudnia 2023 08:48 .

